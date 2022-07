Dotaz k činnosti NCOZ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací (doslovný přepis):

„…1.1- Zda byli příslušníci, NCOZ , seznámení, s porušením zákona 99/1963Sb. o.s.ř. , že vedle neskončeného soudního řízení č.j. 4C 148/87 u Okresního soudu v Semilech ze dne 21.11.2003 , nebyl do současné doby, vydán rozsudek v písemném znění, zachycený ve veřejné listině , protokolu z jednání čj. 4C 148/87-592 ze dne 21. 11.2003 , nebyl vydán v písem znění závazně vyhlášeném v písemné podobě a to do 23.6.2022, a nebyl do současné doby, doručen , účastníku řízení , žalobci ………….., pod označením čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003.

1.2- Zda byli, Příslušníci Policie ČR, NCOOZ seznámení, se zákonnou skutečností, podle zákona 99/1963Sb. o.s.ř. a zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR – že došlo v řízení u Okresního soudu v Semilech , k zneužití pravomoci úředních osob, jako organizovaného zločinu , když účastníku řízení v čj. 4C 148/87 od 21.11.2003, žalobci …………., nebo obecnímu zmocněnci …………., nebyl do současné doby, doručeno písemné znění , rozsudku č.j. 4C 148/87- 595 ze dne 21.112.2003, kde tuto skutečnost, neprokazuje, žádná veřejná listina doručenka- dodejka, prokazující doručení, označené písemnosti, č.j. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003- rozsudek , kde tato písemnost, není ze zákona, vykonatelná a do současné doby , nenabyla ze zákona právní moc a vykonatelnost . došlo k porušení zákona 99/1963Sb. o.s.ř. porušení zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- porušení nestrannosti- při zneužití libovůle- zvůle k vydírání , při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, při porušení zákona č. 40/2009Sb. trestního zákona , při neplnění zákonných povinností, úředních osob,



1.3- Zda bylo ze strany, útvaru proti organizovanému zločinu , známo, nebo zaznamenal na základě , svého prověřování, nebo na základě jiných podmětu, že u Okresního soudu v Semilech, bujel a bují organizovaný zločin, nezákonné ovlivňování soudních řízení , nezákonnou manipulací se spisy k ovlivnění soudních řízení, nezákonné odepření k veřejným a ústním jednáním přístup soudu k soudu , nezákonné doručování písemnosti- kdy se osobní údaje dostávají do cizích rukou , padělání a pozměňování veřejných listin .

1.4- Zda bili příslušníci NCOZ Praha , seznámeni se zákonnou povinností vyplívající ze zákonů České republiky a EU, že každý rozsudek vydaný v písemné podobě v r. 2003, jako je čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 se skutečným stavem . že k vydání tohoto rozsudku, je podkladem veřejná listina, protokol z jednání a to ze zákona pod č.j. 3C 148/87 ze dne 21.11.2003 , kde měl být zachycen , výrok vyhlášeného rozsudku ve věci, přezkoumávání pravosti předložených Obvodním oddělením Semily , veřejné listiny rozsudku Okresního soudu v Semilech, vydaném v písemné podobě v r. 2003 , pod čj. 3C 148/87- 595 že k přezkumu pravosti ( jestli se nejedná o padělek listiny) , nemohla být použita , veřejná listina , protokol z jednání ve věci vypořádání BSM , pod čj. 4C 148/87 , pod čj. 4C 148/87-592 ze dne 21.11.2003, ve kterém , je zachycen vyhlášený rozsudek .

1.5- Jestli byl znám skutečný stav příslušníkům NCOZ , při prověřování oznámené činnosti, pod čj. NCOZ- 3567-1/ČJ-2016-417503-TR, skutková podstata trestné činnosti, padělání a pozměňování veřejné listiny, soudkyní ……………….., pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, přímá skutková podstata, porušení čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, kdy nebylo toto znění rozsudku, veřejně a ústně vyhlášeno v soudním řízení ve věci vypořádání BSM, pod čj. 3C 148/87 dne 21.11.2003 a podle zákona 99/963Sb. o.s.ř. podle §40 zachycen ve veřejné listině- protokolu z jednání , při porušení zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- porušením , nestrannosti, při zneužití libovůle. zvůle, při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR .

1.6- Zda bylo správně vyhodnoceno trestní oznámení v souladu se zákon č. 141/1961Sb. Tr.řádu , pod označením trestní oznámení , v označeném evidovaném – zapsaném čj. Za lomítkem /ČJ , vyhodnoceno trestní oznámení u NCOZ pod č.j. NCOZ- 3567-1/ČJ-2016-417503-TR, sice byla posuzována věcně a místní příslušnosti ale zároveň došlo , k vyjádření domněnky , že jednání soudkyně ……………, nedošlo k žádnému padělání a pozměňování veřejné listiny , tak jak se domnívá podatel a nespatřuje v konání soudkyně naplnění žádné konkrétní skutkové podstaty trestného činu ( minimálně chybí znaky skutkové podstaty jako jednání, následek a příčinný vztah mezi nimi) posuzována, věcně a místní, příslušnost, kdy došlo k posuzování a vyjádření- že nebyla naplněna skutková podstata , trestné činnosti

1.7- Zda bylo ze strany , některých úředních osob činných Příslušníků Policie ČR u NCOZ , běžné a zákonné , že bylo znemožněno prověřování, závažné trestné činnosti , jako je padělání a pozměňování veřejné listiny, rozsudku čj.3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 v soudním řízení ve věci vypořádání BSM, pod čj. 3C 148/87 , při porušení zákona čl . 96 odst.2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR – nevyhlášením rozsudku a jeho zachycení podle zákona 99/1963Sb. o.s.ř. ve veřejné listině pod čj. 3C 148/87, kterou neměla NCOZ k dispozici , na základě domněnky – kdy tato domněnka příslušníka NCOZ - neměla zákonný podklad a umožnila používání, padělané a pozměněné veřejné listiny, rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , jako pravého. V organizovaném zločinu…



Povinný subjekt poskytl žadateli tyto informace:

Ad 1.1 Policejní orgán NCOZ obdržel dne 20. července 2016 podání na soudkyni Okresního soudu v Semilech ……………, které bylo na zdejší expozituru postoupeno z KŘP Libereckého kraje, Územního odboru v Semilech, Obvodního oddělení v Semilech. Podání po posouzení věcné příslušnosti dne 11. srpna 2016 vrátil na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí. Policejní orgán NCOZ při svém posouzení vycházel ze skutečností konstatovaných v podání a zaslaných jako příloha podání. Pokud nebyly účastníku řízení doručeny nějaké písemnosti v souvislosti se soudním řízením vedeným u Okresního soudu v Semilech, je nutné se obrátit přímo na tento soud.

Ad 1.2 Policejní orgán NCOZ posoudil postoupené listiny po obsahové stránce s důrazem na zjištění, zda se ve věci může jednat o podezření ze spáchání trestného činu ze strany soudce či jiné „úřední osoby“, tedy o podezření věcně příslušné k prověřování na tomto útvaru. K takovému závěru policejní orgán NCOZ nedospěl. Pokud nebyly účastníku řízení nebo jiným oprávněným osobám doručeny nějaké písemnosti v souvislosti se soudním řízením vedeným u Okresního soudu v Semilech, je nutné se obrátit přímo na tento soud.

Ad 1.3 Policejním orgánem NCOZ nebyly při vyhodnocování a posuzování podání a přiložených písemností zjištěny žádné indicie o existenci „organizovaného zločinu“. V opačném případě by podání nebylo vráceno zpět, ale naopak zdejší útvar by byl věcně příslušný k dalšímu šetření.

Ad 1.4 Policejní orgán NCOZ se při své činnosti řídí především trestním zákoníkem a trestním řádem. Jeho činnost musí být v souladu s ústavními i dalšími zákony České republiky. Současně je vyžadována znalost takových zákonných norem, kterými je činnost Policie ČR přímo upravena, a takových zákonných norem, jejichž porušení se s ohledem na stanovení jednotlivých skutkových podstat trestných činů posuzuje.

Ad 1.5 Policejní orgán NCOZ posoudil postoupené podání po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní závazný předpis policejního prezidenta, a to s důrazem na pečlivé posouzení, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ, kterým by „trestná činnost“ soudce jistě byla. K závěru, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu soudce, však z předložených písemností policejní orgán NCOZ nedospěl. V případě, že by policejní orgán NCOZ zjistil v rámci posouzení podání jakoukoliv indicii o možném spáchání trestného činu soudcem, takové podání by zpět nevrátil.

Ad 1.6 Policejní orgán NCOZ posoudil postoupené listiny po obsahové stránce s důrazem na zjištění, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na tomto útvaru. K takovému závěru z předložených písemností policejní orgán NCOZ nedospěl, a proto podání dne 11. srpna 2016 vrátil na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí. Policejní orgán NCOZ postupoval při své činnosti podle platných zákonných norem a podle interních norem řízení, které ze zákonných norem vycházejí a jsou s nimi v souladu. Jedním z úkolů NCOZ stanovených pokynem policejního prezidenta je „zajišťování metodické a odborné pomoci ostatním policejním orgánům …“. Policejní orgán tedy při vrácení podání zpět na Obvodní oddělení v Semilech vyslovil rovněž svůj názor na obsahovou stránku podání, přičemž vycházel z listinných materiálů tvořících přílohu podání. Názor policejního orgánu NCOZ není pro ostatní policejní orgány závazný, ale pouze doporučující. Samotný závěr šetření policejního orgánu Obvodního oddělení v Semilech musí vycházet z vlastní činnosti.

Ad 1.7 Policejnímu orgánu NCOZ není známo, že by posouzením obdrženého podání a jeho vrácením zpět na Obvodní oddělení v Semilech došlo k „znemožnění prověřování závažné trestné činnosti,…“, když další řízení probíhalo na Obvodním oddělení v Semilech. NCOZ nevedl řízení podle trestního řádu, ve věci podání nerozhodoval, pouze podání vyhodnotil a postoupil příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření a rozhodnutí.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

