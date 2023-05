Dotaz k činnosti NCOZ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací (doslovný přepis):



„…1.1- Na základě, kterých zákonů , a předložených listin, protokolu z jednání u Okresního soudu v Semilech ve věci vypořádání BSM , pod čj. 4C 148/87 a rozsudku vydaného v jiném řízení ve věci vypořádání, BSM, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , který posuzoval postoupené podání , kde došlo k zneužité pravomoci úřední osoby , kdy přesto že pečlivě posoudil a úmyslně porušil zákon č. 140/2009Sb. Tr.zákona zatajil, že uvedené listiny, ze zákona spisu 4C 148/87 a 4C 148/87 , obsahově k sobě, nepatří a jednalo se o trestnou činnost, padělání a pozměňování veřejné listiny a byl spáchán trestný- padělání a pozměňování veřejné listiny čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , tr.činu- poškození cizích práv , tr.činu -vydírání, podvodu, pro získání neoprávněného majetkového prospěchu pro jiného, čin. Listinou, rozsudkem čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a to již v r. 2003, kdy bylo při neplnění zákonné povinnosti, úřední osoby činné u NCOZ , používat padělanou a pozměněnou veřejnou listinu, jako pravou.



1.2- Zda bylo vedoucím pracovníkem, ředitele , ……………, NCOZ Praha , zaznamenáno, že úřední osoba činná u NCOZ ,. podvodně osvědčila, že se jedná o písařskou chybu, kde , zatajila důkazy- které nebyly, provedený, podle zákona 141/1961Sb. Tr.řádu , že u Okresního soudu v Semilech, pachatelkou, padělání, …………… bylo nezákonně , zahájeno v roce 2003 , nezákonně nové soudní řízen, pod čj. 3C 148/87, ve stejné věci vypořádání,,BSM“ vedle neskončeného řízení 4C 148/87 od r. 1987 ve věci vypořádání , BSM“ , pod čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , kde vydala rozsudek v písemné podobě , při porušení zákona čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, kdy tento rozsudek v tomto, znění, nebyl u Okresního soudu v Semilech, veřejně a ústně, vyhlášen, při porušení §40, zákona 99/1963Sb. o.s.ř. a zachycen ve veřejné listině ve znění ,, rozsudku“ vyhlášeném, dne 21.11.2003, v řízení čj. 3C 148/87, kde se nejednalo o písařskou chybu ale o nezákonné vedení spisu, čj. 3C 148/87.



1.3- Zda si bili vedoucí , pracovníci činní u NCOZ , vědomi toho , že Policejní orgán NCOZ , neprovedl , podle závazného pokynu policejního prezidenta , vyhodnocení , obsahové stánky podání, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu a nevyhodnotila správně, že se jedná po obsahové stránce o organizovanou trestnou činnost u Okresního soudu v Semilech , kde přesto, že i na základě, dostupných materiálu, listiny, protokolu z jednání , čj. 4C 148/87-592 ze dne 21.11.2003 a listiny rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, nesprávným úředním postupem , mající charakter , nadržování pachateli trestné činnosti a šikany oznamovatele- poškozeného trestnou činností, s úmyslem způsobit škodu, na právech a majetku , kdy byl spis vrácen na Obvodní oddělení Policie ČR Semily , s vyjádřením , že tyto listiny, jsou po obsahové stránce, nesourodé . změněné a že se jedná o písařskou chybu, kde se , tento příslušník úmyslně, nezabýval důkazy, že se jedná o listiny z jiných soudních řízení, čj. 4C 148/87, a čj. 3C 148/87, kde tímto jednáním, bylo znemožňováno , prověřování oznámené trestné činnosti, podle zákona č- 141/1961Sb. Tr.řádu .



1.4- Vzhledem, ke skutečnosti, že ze strany , příslušníků Policie ČR, nebyli splněny zákonné povinnosti, podle zákona č. 141/1961Sb. T.řádu, kdy Policejní orgán NCOZ ani nerozeznal, porušení zákona, na dvou veřejných listinách čj. 4C 148/87 a 3C 148/87, kde měl zahájit okamžité šetření , zajistit spis, čj. 4C 148/87 a spis Okresního soudu v Semilech čj. 3C 148/87 , jako důkazní materiál, prokazující, padělání a pozměňování veřejné listiny rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a prověřit, zda tento rozsudek , byl vydán v soudním řízení, 3C 148/87 a zda byl soudkyní …………, podle zákona čl.96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, veřejně a ústně vyhlášen ve znění, písemného vyhotovení, kde i akákliv změna , je považována za nezákonnou činnost a zda toto, znění rozsudku, čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, bylo zachyceno ve znění ,. vyhlášeném , dne 21.11.2003 , podle §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. ve veřejné listině, protokolu z jednání, v řízení pod čj. 3C 148/87 ve věci vypořádání, BSM.



1.5- Zda by policejní orgán NCOZ , při posuzování trestního oznámení, pro padělání a pozměňování veřejné listiny, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, při zjištění, že se nejedná o písařskou chybu, kdyby si opatřil důkaz, spisy čj. 3C 148/87 ve věci vypořádání ,,BSM“ okresního soudu v Semilech a zajistil důkaz podle čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, zda úřední osoba sodní, …………, dne 21.11.2003 veřejně a ústně , vyhlásila podle zákona čl.96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR ve znění ,. vyhlášeném , dne 21.11.2003 , podle §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. ve veřejné listině, protokolu z jednání, v řízení pod čj. 3C 148/87 ve věci vypořádání, BSM, kde nebyla ze strany, úřední osoby NCOZ , splněna zákonná povinnost a bylo nadržováno pachateli trestné činnosti ………….. , aby mohl být padělek, listiny používán jako pravý k vydírání, krádežím atd.



1.6- Zda si bili vedoucí, pracovníci NCOZ Praha, vědomi toho, že neposuzovali, trestní oznámení, oznamovatele podle zákona 141/1961AC. Tr.řádu , zda došlo ke spáchání trestné činnosti soudce …………. , spočívající v padělání a pozměnění veřejné listiny a to neposuzovali , trestní oznámení tak jak bylo koncipováno oznamovatelem- poškozeným a ani, podle platných zákonů České republiky a EU, k odhalování padělatelů veřejných listin.



1.7- Policejní orgán NCOZ , by mohl disponovat informacemi- na základě vzájemný domluvy , kdy se pachatelka , trestné činnosti dozvěděla, že NCOZ uvádí podvodně ,uvádí –vráceni spisu PČR OO Semily – čj. ORSM -2818-3/ČJ-2008-14 že se jedná o písařskou chybu , jak začala , pachatelka trestné činnosti, zakrývat svoji trestnou činnost,



1.8- Zda vedoucí, pracovníci činní u NCOZ disponovali, informace, že příslušníci Policie ČR , neplnili svoji zákonnou povinnost, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu, když nedisponovali , trestním oznámením, oznamovatele, poškozeným, ve věci trestního oznámení, na úřední osobu soudní …………… , ve věci, padělání a pozměňování veřejné listiny , rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, když toto trestní oznámení, nebylo registrováno- zaznamenáno u Policie ČR , Obvodního oddělení Semily , jako trestní oznámení, pod spisovou značkou čj. za lomítkem ,,/TČ“ , jak to prokazuje , důkaz spisová značka, listiny č.j. ORSM – 2818- 4/ČJ- 2008- 14EU ze dne 6.června 2008, že se jednalo o běžnou spisovou , značku , pod čj. ,,/ČJ“, neprokazující prověřování oznámené trestné činnosti, podle zákona 141/1961Sb. Tr.5ádu a zákonů České republiky a EU, při nezákonném podvodném, vytvoření, systému, nadržování pachatelům, trestné činnosti aby unikli trestnímu stíhání , kde byl vytvářen protizákonný stav, kde příslušníci Policie ČR, podvodně uváděli oznamovatele – poškozené, při zneužití, pravomoci úředních osob, šikaně, oznamovatelů- poškozených s úmyslem jim, způsobit jak škodu na právech, tak na majetku , že jsou, trestní oznámení, řádně a v souladu se zákonem, prověřována.



1.9- Zda si j byl vedoucí, pracovník NCOZ Praha, vědom toho, že od r. 2008, disponuje informaci,, o dlouhodobém padělání a pozměňování veřejných listin, ke kterým docházelo u Okresního soudu v Semilech ( viz. spis 3C 148/87 ) o padělání a pozměňování, veřejné listiny, úřední osobou soudní,. Okresního soudu v Semilech , ………….. , při činnosti Okresního soudu v Semilech cca od r. 2003.



1.10- Zda byl, vedoucí, pracovník činný u NCOZ seznámen , s podáním, které zaslal , součásti Policie ČR , Obvodnímu oddělení Semily v souvislosti , posuzování , kde údajně nedošel k závěru, že byl spáchán trestný čin, když i jeho listina prokazuje, nezákonné úkony v listině 3C 148/87-495 ze dne 21.11-2003, při posuzování, obsahu , z jiné listiny, právně postavené , a to z řízení čj. 4C 148/87-, protokolu z jednání, kde tento příslušník, nedisponoval v souladu s §40 zákona 99/1963, s protokole z jednání v řízení 3C 148/87 ze dne 21.11.2003 , ve věci vypořádání ,,BSM“ a zde zachyceným veřejně a ústně, vyhlášeným rozsudkem. Jestliže , tento zákonný podklad , příslušník Policie NCOZ, neměl, neplnil svoje zákonné povinnosti a šikanoval , oznamovatele – trestné činnosti s úmyslem, mu způsobit škodu. Kde bylo rozhodováno nezákonným způsobem. Kdy svým jednáním , napomáhal, aby byla padělaná a pozměněná, veřejná listiny jako pravé.



1.11- Jak mohla úřední osoba činná u Policie ČR , NCOZ při svém rozhodování, činnosti z neúplné obsahové stránky, listin provádět šetření obsahové stránky podání, když byla věcná a místní, příslušnost, Policejního orgánu, ve věci ,,padělání a pozměňování veřejné listiny „, ve fázi, organizovaného zločinu u Okresního soudu v Semilech kdy i paní …………… , věděla z úřední, povinnosti, že byla povinna vydat, zákonný rozsudek v řízení čj. 4C 148/87 ze dne 21.11.2003 a u nezákonného vedení soudního řízení od r. 2003 , pod čj. 3C 148/87 a vydaného padělaného rozsudku v řízení čj. 3C 148/87.595 ze dne 21.11.2003 se v roce 2008, nejednalo o písařskou chybu ale o snahu zakrýt, nezákonnou činnost, kde ji k této, nezákonné činnosti, napomáhali i někteří příslušníci Policie ČR Obvodního oddělení Semily a NCOZ Praha…“



Povinný subjekt poskytl žadateli tyto informace:



1.1 Z textu otázky není zcela zřejmé, co má být žadateli sděleno.



1.2 Policejní orgán NCOZ, včetně příslušných vedoucích pracovníků na několika úrovních, posoudil postoupené podání po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní závazný pokyn policejního prezidenta, a to s důrazem na pečlivé posouzení, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ. K závěru, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu soudce, však z předložených písemností policejní orgán NCOZ nedospěl, a proto podání dne 11. 8. 2016 vrátil na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí.



1.3 Jak již bylo uvedeno v bodě 1.2 – postoupené podání (včetně připojených příloh) bylo posouzeno z hlediska možného spáchání trestného činu osobou soudce. Vzhledem k tomu, že posouzením podání nedošel policejní orgán NCOZ k takovému závěru, vrátil věc zpět původnímu policejnímu orgánu s metodickým doporučením. Policejní orgán Obvodního oddělení v Semilech byl věcně a místně příslušným k provedení dalšího šetření a rozhodnutí.



1.4 V tomto bodě se jedná o konstatování žadatele, co měl či neměl policejní orgán NCOZ provést, není zde však položen konkrétní dotaz, na který by mohlo být konkrétně odpovězeno.



1.5 Policejní orgán NCOZ provedl vyhodnocení postoupeného podání podle příslušných interních norem závazných pro činnost Policie ČR a rozhodl o vrácení podání. V případě, že by posouzením byla shledána věcná příslušnost zdejšího policejního orgánu, šetření by bylo provedeno u tohoto policejního orgánu.



1.6 Podání, které policejní orgán NCOZ obdržel od policejního orgánu Obvodního oddělení v Semilech, bylo posouzeno s použitím potřebných právních norem, tedy i zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).



1.7 Z textu otázky není zcela zřejmé, co má být žadateli sděleno. Policejní orgán NCOZ se však s nikým nedomlouval na „zakrývání trestné činnosti“.



1.8 Postoupené podání bylo na zdejším útvaru NCOZ zaevidováno podle platných pravidel spisové služby bez ohledu na to, zda se může jednat o podezření ze spáchání trestného činu nebo ne. O tom, jakým způsobem bylo podání původně zaregistrováno u policejního orgánu v Semilech, nemá policejní orgán NCOZ žádné informace.



1.9 Policejní orgán nedisponuje žádnými informacemi o „dlouholetém“ padělání a pozměňování veřejných listin, ke kterému by mělo docházet při činnosti Okresního soudu v Semilech.



1.10 Policejní orgán NCOZ (včetně příslušných vedoucích pracovníků) posoudil postoupené podání po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní závazný pokyn policejního prezidenta, a to s důrazem na pečlivé posouzení, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ. K závěru, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu soudce, však z předložených písemností policejní orgán NCOZ nedospěl, a proto podání dne 11. 8. 2016 vrátil na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí.



1.11 Jak již bylo uvedeno v bodě 1.10 – policejní orgán posoudil postoupené podání včetně všech jeho příloh, které byly připojeny. V případě, že by byly z tohoto podání patrny jakékoliv skutečnosti, které by nasvědčovaly věcné příslušnosti NCOZ, bylo by podání prověřováno dále na tomto útvaru a nebylo by vráceno na Obvodní oddělení do Semil. Pokud by šetřením policejního orgánu v Semilech byly zjištěny skutečnosti, které by následně zakládaly příslušnost zdejšího útvaru, byly by sděleny policejnímu orgánu NCOZ. Takovými zjištěními však policejní orgán NCOZ nedisponuje.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV



