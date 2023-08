Dotaz k činnosti NCOZ

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací (doslovný přepis):



„…1.1- Zda bylo ze strany, příslušníku, Policie ČR, NCOZ a vedoucích pracovníků, při plnění svých zákonných povinností , úředních osob, zaznamenáno podvodné tvrzení , při zneužívání pravomoci úředních osob s úmyslem, způsobit škodu , že u padělané a pozměněné veřejné listiny , vydané nezákonně v soudním řízení čj. 3C 148/87 ve věci vypořádání BSM , pod čj. 3C 148/87- 595 ze dne 21.11.2003 , se nejednalo o písařskou chybu , jak tvrdil , příslušník NCOZ ale nezákonně zahájené soudní řízení , pod čj. 3C 148/87 ve věci, vypořádání BSM ,kde tomuto zahájení, soudního řízení, bránilo neskončené řízení ve stejné věci, vypořádání BSM , pod čj. 4C 148/87,/ zákon 99/1963 sb. / kde tuto nezákonnou činnost, prokazuje, spis ve věci vypořádání ,BSM , od r. 2003 , pod čj. 3C 148/87, kde tuto nezákonnou činnost, prokazuje, spis a veřejné listiny, vydané Okresním soudem v Semilech,……………

1.2- Zda bylo , ze strany, Policie ČR, Obvodního oddělení Semily, nebo jiného útvaru , Policie ČR , NCOZ , , vydáno s uvedení, čísla, jednacího, s uvedení, příslušného Policejního orgánu , nějaké usnesení, veřejná listina , podle zákona 141/1961Sb. Tr.řádu, že došlo k prověřování, oznámené trestné činnosti , padělání a pozměnění veřejné listiny, vydané v písemné podobě v r. 2003 , pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 2111.2003, vydané úřední osobou soudní …………….. a zda byla , před vydáním , písemného znění rozsudku, dne 21.11.2003, v řízení čj. 3C 148/87, ve věci vypořádání BSM, splněna zákonná povinnost a bylo znění tohoto rozsudku , v souladu s čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. veřejně a ústně rozsudek ústně, vyhlášen a ve znění vyhlášeném , podle §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. zachycen ve veřejné listině, protokolu z jednání. Při posuzováním zeb strany NCOZ , postoupené listiny , mající charakter , podvodu jak po obsahové stránce, listiny ze dvou spisů, čj. 3C 148/87 a čj. 4C 148/87 vedených u Okresního soudu v Semilech ve věci vypořádání BSM, kde byla přehlížena , trestná činnost, úřední osoby soudní, ………….., kde policejní orgán NCOZ , nepostupoval podle platných zákonů, České republiky a EU a příslušnosti, prověřovat , organizovaný zločin.

1.3- Zda byli všichni příslušníci Policie ČR NCOZ a vedoucí pracovníci, seznámení při svém odborném posuzování, se zákonnou povinností u písemného zněním rozsudku vydaného v písemné podobě v r. 2003 u Okresního soudu v Semilech, úřední osobou soudní , ……….., se zákonnou povinnosti, před vydáním tohoto rozsudku, tento rozsudek v souladu sen zákonem čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, veřejně a ústně vyhlásit a zachytit v protokole z jednání – veřejné listině §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. dne 21.11.2003 v řízení ve věci vypořádání,, BSM“ čj. 3C 148/87 ve znění v veřejně vyhlášeného

1.4- Z kterých podkladů, bylo ze strany , příslušníka Policie ČR , NCOZ čerpáno přesně označit – specifikovat listiny , při posuzování, trestního oznámení na …………… ve věci padělání a pozměňování veřejné listiny , rozsudku vydaného v písemné podobě v r. 2003 , pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, že se jednalo o písařskou chybu a postup, porušil zákony České republiky a EU, zákon č. 141/1961Sb. Tr. řádu zákon č. 140/1961Sb. TR. zákona, zákon 40/2009Sb. Tr.zákona, zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv na svobod- porušením , nestrannosti, zneužití libovůle zákona k šikaně oznamovatele, zákon 1/1993Sb. Ústavy ČR – odepřením spravedlnosti.

1.5- Jak bylo ze strany, příslušníků Policie ČR , NCOZ kvalifikováno, používání padělané a pozměněné veřejné listiny , rozsudku čj. 3C b148/87-595 ze dne 21.11.2003, vydané nezákonným způsobem u Okresního soudu v Semilech, úřední osobou v r. 2003 , …………. používání tohoto padělku jako pravého – podklad pro exekuční řízení , úřední osobou soudní …………….. v soudním řízení ,čj. Nc 1423/2004 a 0 Nc 1423/2004 od 12.5.2004 . kdy znemožnil, žalovanému …………, zákonný přistup, k veřejnému a ústnímu , jednání od 12.5.2004 do 5.11.2015 tj. cca 11 roku , kdy bylo nezákonným způsobe, při neplnění úředních povinností, napomáháno způsobit škodu , na právech a majetku, padělanou a pozměněnou veřejnou listinou , rozsudkem čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003.

1.6- Jakým způsobem, byli ze strany , příslušníků Policie ČR, NCOZ, posuzovány, změny na veřejné listině, rozsudku vydaném v písemné podobě , pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, a zda tyto změny byli v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr. zákona a zákona 40/2009Sb. TR.zákona .

1.7- Zda bylo, trestním oznámení ve věci, padělané a pozměněné veřejné listiny, rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a nezákonná činnost, úřední osoby soudní ………… z Okresního soudu v Semilech, prověřováno a posuzováno, ze strany úředních osob činných u Policie ČR , NCOZ a zpracováváno ve smyslu zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu , a evidováno jako trestní činnost, pod čj. za lomítkem/TČ. Jako trestná činnost , dozorována státním zastupitelstvím.

1.8- Kterou úřední osobou, s uvedením, hodnosti, titulu, jména příjmení, pracovní zařazení, činnou u Policie ČR , KŘP LK, s uvedením, čj. spisu, listiny, bylo rozhodnuto, že rozsudek vydaný v písemné podobě v r. 2003 , úřední osobou soudní, ……………. z Okresního soudu v Semilech, splňoval, náležitosti, předepsané zákona České republiky a EU, a to i čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993SB. že toto znění rozsudku, bylo ze zákona dne 21.11.2003 v řízení čj. 3C 148/87ve věci vypořádáním ,,BSM“, veřejně a ústně vyhlášeno a podle zákona §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř., zachyceno ve veřejné listině, ,,protokolu z jednání, ve znění vyhlášeného rozsudku.

1.9- Zda bili všichni příslušníci Policie ČR, NCOZ seznámení a zaznamenali , se zákonnou skutečností a důkazy že listina, označená , spisovou značkou , je nedílnou spisovou značkou, nezaměnitelnou určitého spisu , jako je 3C 148/87 a 4C 148/87 a nelze je slučovat, kde se jedná o samostatné, soudní řízení kde tato zákonná povinnost byla úřední osobou , činnou u Policie ČR, NCOZ , při úmyslném neplnění zákonných povinností porušena .

1.10- Zda bili všichni příslušníci Policie ČR, NCOZ seznámení, se zákonnou skutečností, že listina, označená , spisovou značkou , je nedílnou spisovou značkou , nezaměnitelnou určitého spisu vedeného u Okresního soudu v Semilech ve věci vypořádání, BSM, jako je 3C 148/87.kde příslušníci Policie ČR, zatajili, porušení zákona č. 99/1963Sb. kdy bylo nezákonně, zahájeno v r. 2003 u Okresního soudu v Semilech, nezákonně soudní řízení pod čj. 3C 148/87 ve věci vypořádání BSM, kde k zahájení tohoto, řízení, bránilo neskončené soudní řízení, ve stejné věci vypořádání BSM, pod čj. 4C 148/87, kde ………….., úřední osoba soudní, úmyslně, porušila zákon s úmyslem, porušit čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , kdy veřejně a ústně u Okresního soudu v Semilech, dne 21.11.2003, veřejně a ústně , nevyhlásila znění rozsudku, vydaném v písemné podobě v r. 2003 pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, opři porušení §40 zákona 99/1963Sb. o.s.ř. kdy toto vyhlášení rozsudku, nezaznamenala ve znění vyhlášeného , výroku, odůvodnění, poučení, , do veřejné listiny, protokolu z jednání , v řízení dne 21.11.2003, pod čj. 3C 148/87 .

1.11- Která kritéria přesně označit, ,, trestních oznámení občanů“, podaných písemnou formou , jsou příslušníky Policie ČR , NCOZ , vyhodnocována , podle kvalifikovaného posouzení, trestních oznámení občanů, zaznamenávaná – registrovaná u Policie ČR , a NCOZ, pod sp.zn. /ČJ , (úkony učiněné pod č,j. /ČJ , ze zákona nejsou použitelné do prověřování, oznámené trestné činnosti podle zákona č. 141/1961Sb Tr. řdu)nemající charakter úkonu,, odborného posouzení, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr. zákona. Při porušení zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, odepření spravedlnosti – na vydání usnesení ( veřejná listina), které by obsahovalo , že na základě, těchto důkazů, se pachatel dopustil trestné činnosti, nebo neopustil a účastník těchto řízení, by mohl brojit ( se i odvolávat) .

1.12- Které zákony přesně specifikovat , České republiky a EU, umožňují vedení trestního spisu a to mi u NCOZ a prověřování oznámené trestné činnosti u Policie ČR , pod označením a zaevidováním, spisu , pod číslem jednacím , za lomítkem /ČJ.

1.13- Zda bylo policejním orgánem NCOZ , při vyhodnocování a posuzování podání a přiložených ,písemností, zjištěno , že byli zatajeny důkazy a indicie – označené jako písařská chyba , změna výroku, o existenci organizovaného zločinu, ,kde listinné důkazy , prokazují tuto nezákonnou činnost , kde byl tento úřad, NCOZ neplnil své zákonné povinnosti ani při kontrolní činnosti a i příslušníků, Policie ČR.

1.14- Kterými informacemi. přesně označit , disponovalo NCOZ které byli údajně dostačující k posuzování obsahové stránky, podání, trestního oznámení o padělání a pozměnění veřejné listiny čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 o rozhodnutí o věcné příslušnosti policejního orgánu pro další šetření.

1.15- Zda si bili vedoucí pracovníci NCOZ , vědomi toho že Policejní orgán, NCOZ , disponoval informacemi od r. 2003,o padělané a pozměněné veřejné listiny vydané v písemné podobě v r. 2003, rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, ke kterému docházelo u okresního soudu v Semilech . Při porušení zákonů České republiky a EU.

1.16- Zda byli příslušníci, Policie ČR, NCOZ , seznámeni se skutečným stavem , úmyslného neplnění zákonných úředních povinností , Příslušníka Policie ČR že příslušník, Policie ČR, Krajského ředitelství Libereckého kraje , ………………. ,že informoval, pachatele trestního oznámení na Okresním soudu v Semilech, (Spis 4C 148/87 do kterého byli vloženy , listiny ze spisu 3C 148/87- nejednalo se o písařskou chybu u jedné listiny rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 ale o nezákonně zahájené soudní řízení od r. 2003 , ve věci vypořádání BSM , pod čj. 3C 148/87 , kde nebylo skončeno a doposud, není soudní řízení, pod č.j. 4C 148/87 ve věci vypořádání ,BSM – nebyl v tomto řízení doručen rozsudek od 21.11.2003 účastníku řízení , žalobci …………….., zneužívání pravomoci úřední osoby soudní ,………….. poškozování cizích práv, podvodu- při vyznačení, právní moci k 15.1.2004,vydírání, na základě padělané a pozměněné veřejné listiny , rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, vydávaný, podvodně za rozsudek čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , přesto že padělek listiny, rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 vydaný v písemné, podobě v r. 2003, nebyl úřední osobou ………….., splněna zákonný povinnost, dne 21.11.2003 u Okresního soudu v Semilech a , toto znění, rozsudku, nebylo veřejně a ústně, vyhlášeno v soudním řízení, vypořádání ,BSM, v řízení čj. 3C 148/87-595 , přesto že bylo podáno trestní oznámení , nedošlo k prověřování, oznámené trestné činnosti, podle zákona 141/1961Sb. Tr. řádu , kde je dáno důvodné podezření , nadržování pachatelům, trestné činnosti, mající charakter, organizované trestné činnosti, některých příslušníků Policie ČR. Obvodního oddělení Semily, OHK Semily, NCOZ aby pachatelé trestné činnosti, manipulující se spisy a listinami k ovlivňování soudního řízení, , mohli upravovat spisy , nebo využít kontaktů, se státním zástupcem k znemožnění, prověřování oznámené trestné činnosti a unikli trestnímu stíhání.

1.17- Zda bili příslušníci Policie ČR ,NCOZ a vedoucí pracovníci, NCOZ , povinni dodržovat, při své odborné, činnosti , tyto zákony při objasňování oznámené, trestné činnosti

1.7- jaká opatření, byla ze strany , úředních osob činných u Policie ČR NCOZ a vedoucích pracovníků , při plnění svých zákonných povinností učiněna aby , byla odhalena nezákonná činnost , úředních osob soudních u Okresního soudu v Semilech, od padělání a pozměňování veřejných listin, používání padělaných a pozměněných veřejných listin, jako pravých , nezákonné manipulace se spisy listinami k ovlivňování soudních řízení k napomáhání, podvodům, poškozování cizích práv, vydírání, krádežím opatřovat jinému, neoprávněný majetkový prospěch ve zločinném spolčení…“



Povinný subjekt poskytl žadateli tyto informace:

1.1 Žádné takové tvrzení nebylo ze strany policistů ani vedoucích pracovníků NCOZ Policie ČR zaznamenáno. Vyhodnocení podání bylo provedeno v souladu se zákonem a interními směrnicemi a podle těchto norem bylo vráceno zpět policejnímu orgánu v Semilech.

1.2 Ze strany policejního orgánu NCOZ nebylo vydáno žádné usnesení o ukončení prověřování, protože tento útvar žádné prověřování podle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, neprováděl. Došlo pouze k posouzení postoupeného podání za účelem rozhodnutí o věcné příslušnosti policejního orgánu pro další řízení. Na základě tohoto posouzení bylo podání vráceno zpět věcně příslušnému policejnímu orgánu. Zda bylo takové usnesení vydáno jiným policejním orgánem, není NCOZ známo.

1.3 Z textu otázky není zcela zřejmé, co má být žadateli sděleno. Lze však uvést, že povinností každého orgánu činného v trestním řízení je postupovat podle zákona a v souladu s ním.

1.4 Policejní orgán NCOZ vycházel z listin, které byly přílohou podání postoupeného z Policie ČR v Semilech. S odstupem doby nelze přesně označit nějaké konkrétní listiny, neboť policejní orgán NCOZ celé podání včetně příloh vrátil zpět do Semil. Policejní orgán NCOZ vycházel ze všech písemností nejen jednotlivě, ale i v jejich vzájemném kontextu.

1.5 Písemnosti byly posouzeny po obsahové stránce společně se všemi ostatními písemnostmi, které tvořily přílohu podání. U listin nebyla posuzována „pravost“, ale bylo prováděno vyhodnocení podání po obsahové stránce s ohledem na věcnou příslušnost policejního orgánu pro další šetření. Policejní orgán NCOZ neshledal listiny jako padělané či pozměněné.

1.6 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, upravuje mimo jiné postup orgánů činných v trestním řízení při objasňování trestné činnosti a při zjišťování pachatelů trestné činnosti. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, je hlavní normou trestního práva hmotného a slouží především ke stanovení konkrétního trestného činu. Postoupené podání bylo posuzováno především za využití trestního zákoníku, aby bylo stanoveno, zda došlo ke spáchání trestného činu, případně kdo jej spáchal. Při posuzování podání nebyly z dostupných příloh učiněny závěry o naplnění konkrétní skutkové podstaty trestného činu.

1.7 Postoupené podání bylo na zdejším útvaru NCOZ zaevidováno podle platných pravidel spisové služby bez ohledu na to, zda se může jednat o podezření ze spáchání trestného činu nebo ne.

1.8 Rozhodnutí o vrácení spisového materiálu zpět do Semil bylo rozhodnutím policejního orgánu NCOZ jako celku, a to po řádném provedení kontrolní a řídící činnosti ze strany vedoucích pracovníků. Policejní útvar NCOZ obecně navenek zastupuje ředitel.

1.9 NCOZ nejsou známy takové skutečnosti, že by při vyhodnocení a posouzení postoupeného podání došlo k úmyslnému neplnění zákonných povinností jakýmkoliv příslušníkem policie či konkrétně NCOZ.

1.10 Jak bylo uvedeno v bodě 1.9 – NCOZ nedisponuje takovými informacemi, že by v souvislosti s vyhodnocováním postoupeného podání došlo k úmyslnému porušení zákona některou osobu činnou v NCOZ, navíc aby takto činila v úmyslu napomáhat používání padělané či pozměněné listiny ze strany soudkyně ……..

1.11 Obecně platí, že všechna podání jsou vyhodnocována se stejnou pečlivostí bez ohledu na to, jak jsou označena nebo jakou mají formu, zda písemnou, elektronickou či ústní. Policejní orgán je povinen zabývat se každým takovým podáním.

1.12 Z textu otázky není zcela zřejmé, co má být žadateli sděleno. Evidence písemností, oznámení, podání atd. podléhá pravidlům spisové služby.

1.13 Policejní orgán NCOZ nedisponuje žádnými informacemi o zatajování důkazů či listin, které by prokazovaly nezákonnou činnost.

1.14 Policejní orgán NCOZ disponoval listinami postoupenými od policejního orgánu v Semilech. Jednalo se o podání a přílohy tohoto podání.

1.15 Policejní orgán NCOZ disponoval písemnostmi, které byly součástí podání. Policejní orgán NCOZ nemá informace, že by tyto listiny byly padělané nebo pozměněné.

1.16 Policejnímu orgánu NCOZ není nic takového známo.

1.17 Ano, policisté jsou povinni dodržovat platné zákony České republiky a dodržovali je i v tomto konkrétním případě, kdy bylo posuzováno postoupené podání z Policie ČR v Semilech.

1.7 Otázka označena opakovaně 1.7 - Policejní orgán NCOZ (včetně příslušných vedoucích pracovníků) posoudil postoupené podání po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní závazný pokyn policejního prezidenta, a to s důrazem na pečlivé posouzení, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ. K závěru, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu soudce, však z předložených písemností policejní orgán NCOZ nedospěl, a proto podání dne 11. srpna 2016 vrátil na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí. Pokud by šetřením policejního orgánu v Semilech byly zjištěny skutečnosti, které by následně zakládaly příslušnost zdejšího útvaru, byly by sděleny policejnímu orgánu NCOZ. Takovými zjištěními však policejní orgán NCOZ nedisponuje.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV



