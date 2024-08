Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dotační podvod - AKTUALIZACE

HRADECKO - Dvěma mužům hrozí až pětileté vězení.

AKTUALIZACE: V těchto dnech kriminalisté ukončili vyšetřování dotačního podvodu a předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby dvou obviněných stejně starých mužů. Během vyšetřování bylo jednomu z obviněných, který byl na několik týdnů vzat do vazby z důvodu ovlivňování svědků, rozšířeno obvinění o další 4 skutky. Kromě dotace Královéhradeckého kraje ve výši 500.000,- Kč, kterou využil pro jiný než určený účel, tak totiž stejně postupoval i v Olomouckém, Jihočeském a Středočeském kraji (ve Středočeském kraji dokonce ve dvou případech) a způsobil tak celkovou škodu ve výši 860.000,- korun. Až na základě výsledků následných kontrol, provedených jednotlivými krajskými úřady, byly vráceny dotace Krajským úřadům Královéhradeckého, Jihočeského a Středočeského kraje. Přestože se způsobená škoda zvýšila, hrozící trestní sazba zůstává stejná.

por. Iva Kormošová, 2.8.2024, 10.50

Minulý týden policisté z územního odboru Hradec Králové po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi dva 48leté muže, kteří byli podezřelí z trestného činu dotační podvod. Oba muži byli zadrženi na Benešovsku ve dvou různých obcích poblíž svých bydlišť. Kriminalisté jim kladou za vinu, že v roce 2020 jako předsedové dvou různých spolků, úmyslně použili prostředky získané z dotace na jiný než určený účel.

Po společné domluvě o pár měsíců starší muž požádal o dotaci na fotbalový turnaj v rámci jednoho projektu pro mládež, přestože věděl, že všechny náklady byly již na tuto akci uhrazeny a nebylo tedy třeba žádné dotace. Navíc požádal ještě o více peněz, než turnaj skutečně stál. Po obdržení půlmilionové dotace část peněz zaslal na svůj osobní účet, část své partnerce, část vybral v hotovosti a více než 2/3 zaslal na účet spolku, v kterém byl předsedou druhý obviněný muž, jako platbu faktury za zcela smyšlené položky turnaje. Jako například pronájem hřiště, úhrada lékařské služby, rozhodčích, organizační služby a úklidu areálu. Mladší z obviněných mužů poté peníze z bankovního účtu vybral a využil je blíže neznámým způsobem.

Kvůli důvodné obavě, že by mohl starší muž působit na dosud nevyslechnuté svědky, podali policisté státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Obava ohledně ovlivňování svědků pramení z toho, že už několik osob na jeho nátlak při podání vysvětlení vypovídaly nepravdivě a v jeho prospěch. Pokud by tyto osoby nadále vypovídaly i v pozici svědků nepravdivě, jednalo by se o trestný čin křivá výpověď, za což hrozí až 3leté vězení.

Policisté mají důvodné podezření, že muž obdržel dotace na realizaci tohoto projektu ve více krajích a získané peníze v řádu několika 100tisíců využil jiným způsobem než pro deklarovaný účel.



Soudce návrh státního zástupce v pátečních odpoledních hodinách akceptoval a staršího muže do vazby poslal. Mladší muž je stíhán na svobodě.

Oběma mužům hrozí trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let nebo peněžitý trest, přestože smlouvu o poskytnutí dotace po odhalení nesrovnalostí, které zjistila veřejnosprávní kontrola krajského úřadu, žadatel vypověděl a dotaci vrátil. O několik měsíců později byl spolek, v které byl starší muž předsedou, přejmenován a posléze na základě likvidace i vymazán z veřejného rejstříku.

por. Iva Kormošová

2.5.2023, 8.15

