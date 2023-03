Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dostihy ve Stromovce

České Budějovice - Pohřešovaná ujížděla policistům na koni.

Policisté z Českých Budějovic zažili minulý týden kovbojské odpoledne. O co šlo? Ve známém parku Stromovka totiž policisté i procházející občané naháněli dívku na koni.

Třináctiletá „divoška“ totiž nedorazila do školy, kam od rána směřovala, matka měla o dceru obavy a obrátila se tak na policii. Policisté zjistili, že holčina nebere mobilní telefon, ale mohla zamířit do Čtyř Dvorů, snad přímo do Stromovky. Policisté skutečně zabodovali s odhadem a dívka se odpoledne objevila v parku. Pak však trumfovala ona, přijela totiž na koni, který patří rodině. To policisté skutečně nečekali, zareagovala tak nejdříve matka a honila cválající dívku s domluvami, aby nebláznila. Policisté opatrně následovali dámskou dvojici a operačnímu středisku hlásili: „ Asi počkáme, až koni dojde energie, možná nám dřív benzín, holka cválá, na mámu nereaguje.“ Za chvíli následovalo: „Změna situace, kůň přidal a kamsi mizí prérií s názvem Stromovka.“ Mezitím se druhá hlídka přesunula k rodinným stájím, pro případ návratu. Opět změna situace a hlášení: „Divoška se vrací na Šemíkovi zpět do parku.“ Po chvíli nastal obrat a hlášení: „Komunikujeme s dívkou, přidala se matka a pomohli i lidi co šli kolem, dívka je z koně dole, vše v pořádku, máme jí v autě. Ještě doplňuji, maminka dívky zůstává u Šemíka, čeká se na maštal servis.“

Tak snad vše dobře skončilo, doma bude asi vážný pohovor. Dopadnout to mohlo, ale i jinak! V centru města řidiči nečekají koně z vedlejší!

A poslední hlášení hlídky na operační středisko: „Šemík, alias Černý blesk zdupal trávu, tak kdyby si někdo bdělý stěžoval, tak zdůrazňuji, nebyl policejní.“

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

29. března 2023

