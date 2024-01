Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dostávali drogy do věznic

LOUNSKO – Objasněná distribuce drog do věznice

Kriminalisté lounského územního odboru i nadále úspěšně bojují s drogovou kriminalitou. V rámci odhalování trestné činnosti na úseku omamných a psychotropních látek zadrželi a následně i obvinili devět osob z různých koutů České republiky.



K samotnému zadržení došlo v úzké spolupráci s Vězeňskou službou ČR, a to přímo při očekávané předávce drog ve Věznici Všehrdy. Žena ve věku 74 let pronesla do věznice balíček s marihuanou, pervitinem a fentanylovými náplastmi v podprsence, přičemž během řádně povolené návštěvy tyto drogy předala odsouzenému. Toto jednání zaznamenali naši “operativci“ ze služby kriminální policie a zakročili.



Podrobným vyslýcháním zainteresovaných osob bylo následně zjištěno, že dotyční měli jako sofistikovaná organizovaná skupina distribuovat různé zakázané látky do věznice na Lounsku a Chomutovsku. Drogy měli pašovat skrze doručovatelskou službu společně s kosmetikou, dopisy nebo dokonce uschované ve zmíněné podprsence během návštěvy.



Rozpletení případu bylo složité a časově náročné, protože se trestná činnost odehrávala především za zdmi dvou věznic a odsouzení, kteří byli zároveň odběrateli drog a jsou stále ve výkonu trestu z obavy z případného navýšení trestů či kázeňského postihu, nechtěli s policisty spolupracovat.



Nakonec však "mravenčí" práce přinesla ovoce a policejní vyšetřovatel koncem října zahájili trestní stíhání proti šesti mužům ve věku 27, 29, 32, 34, 38, a 39 let, dále proti třem ženám ve věku 48, 57 a 74 let pro podezření ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Některým z nich bylo také sděleno obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.



V případě prokázání viny hrozí všem obviněným trest až 10 let odnětí svobody.

23. ledna 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem