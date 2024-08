Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dostali ho za mříže

CHOMUTOVSKO - Mladík okradl seniory.

Kadaňští policisté dostali za mříže 18letého mladíka z Klášterce nad Ohří, který měl mimo jiné zneužít cizí platební kartu.

Tento týden byl před supermarketem v ulici Na Průtahu okraden 86letý muž. Původně neznámý pachatel ho připravil o tašku s peněženkou a dalšími věcmi. Senior po nákupu před obchodem odstavil svůj invalidní opěrný vozík se zavěšenými taškami na madlech a šel vrátit nákupní vozík. Jeho opěrný vozík přitom na chvíli ztratil z dohledu. Až později zjistil, že mu chybí taška, ve které měl kromě peněženky s tisícikorunou, dokladů a zakoupených tří balení máku také platební kartu své manželky. Z této pak ve stejný den někdo provedl dvě bezkontaktní platby v celkové hodnotě cca 300 korun.

Okradený senior se obrátil na policisty, kterým se díky provedenému šetření a s využitím dobré osobní znalosti ještě v ten den podařilo zjistit totožnost podezřelého, vypátrat ho a zadržet. Navíc zjistili, že tento mladý muž byl nedávno odsouzen za majetkovou trestnou činnost a má nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody. Poté, co dotyčnému sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, eskortovali ho rovnou do věznice k výkonu trestu.

Za popsané jednání mu nyní hrozí ještě tři roky za mřížemi navíc.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 14. srpna 2024

