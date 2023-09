Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dostali ho do chládku

CHOMUTOVSKO - Recidivistu kriminalisté dopadli; Návrat se nevyplatil.

Až pět let by mohl ve vězení strávit 30letý muž. Ten se měl podle zjištění chomutovských kriminalistů dopustit několika vloupání.

Oznámení o třech krádežích spáchaných na různých místech v Chomutově neznámým pachatelem přijali policisté v průběhu minulého týdne. Jednalo se o vloupání do provozovny kadeřnictví v centru Chomutova, odkud pachatel odcizil různé kadeřnické vybavení, například nůžky, zastřihovače, kulmy, žehličky na vlasy apod. K další krádeži došlo o pár dní později v ulici Borová, kde neznámý po rozbití okna vnikl do zaparkovaného auta a z kufru ukradl elektrickou pilu. V posledním oznámeném případě se pachatel vloupal do garáže rovněž v ulici Borová, kde sebral elektro-koloběžku a různé nářadí. Celková výše škody se v součtu podle předběžného odhadu vyšplhala na cca 123 tisíc korun.

Policisté začali na všech oznámených případech pracovat, zajistili důkazy a provedli šetření. To brzy přineslo ovoce a jako podezřelý byl ustanoven zmíněný 30letý Chomutovan. Po vypátrání byl zadržen, policistům se také podařilo zajistit část odcizených věcí. Vyšetřovatel již muže obvinil ze spáchání pokračujícího trestného činu krádeže a podal podnět k jeho vzetí do vazby. Obviněný tak skončil znovu ve věznici, odkud byl teprve v dubnu loňského roku po odpykání trestu za dřívější majetkovou trestnou činnost propuštěn.

Návrat se nevyplatil

Návrat na místo krádeže peněženky se nevyplatil 39letému muži z Chomutova. Ten koncem srpna společně se svojí 42letou přítelkyní po nákupu v supermarketu sebral peněženku, kterou někdo před nimi zapomněl u samoobslužných pokladen. Kromě finanční hotovosti byly v peněžence dvě platební karty a osobní doklady, škoda byla vyčíslena na 4.600 korun. Poté, co dotyční cizí peněženku sebrali, z obchodu odešli. Muž však udělal chybu, když se další den do stejného supermarketu vrátil na nákup. Pracovník ostrahy ho poznal a kontaktoval policii. Podezřelý muž se ke krádeži přiznal a zavolal přítelkyni, aby odcizenou peněženku přinesla. Policisté ji pak vrátili jejímu majiteli.

Muž i žena kvůli popsanému jednání nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 19. září 2023

vytisknout e-mailem