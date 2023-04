Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dostal špatný nápad

MOSTECKO - Skončil ve výloze.

Litvínovští policisté sdělili podezření 22letému muži z Duchcova ze spáchání trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky. Ten první dubnovou neděli jako spolujezdec doprovázel svoji kamarádku na cestě do jednoho z litvínovských supermarketů. Po ukončení půlhodinového nákupu se žena nestačila divit. Její škodovka, místo na původně odstaveném místě, byla zaparkovaná o kus dál ve výloze zrušené prodejny. Podezřelý měl od majitelky k dispozici klíče, aby si mohl v době její nepřítomnosti zakouřit. Přestože muž řidičský průkaz nevlastní a vozidlo řídit neumí, nenapadlo ho nic lepšího, než si sednout za volant. Prý si to chtěl zkusit a automobil jenom otočit, a to i přes nesouhlas majitelky. Duchcovan zařadil zpátečku, pustil spojku a světě div se, vůz se rozjel. Ve zmatku místo brzdového sešlápl pedál plynový a pak už slyšel jen řinčení skla. Muž si byl zřejmě vědom své chyby a sám zavolal na tísňovou linku 158. Přivolaní policisté provedli u chvilkového řidiče test na přítomnost alkoholu v dechu. Přístroj ukázal hodnotu přesahující jedno promile. Od soudu může v případě uznání viny odejít s trestem až ve výši dva roky.

21. dubna 2023

