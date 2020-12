Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dostal smyk a přejel do protisměru

KARLOVARSKO - Zde se střetl s právě projíždějícím automobilem.

Ve čtvrtek dne 10. prosince 2020 došlo před třetí hodinou odpolední k dopravní nehodě v Karlových Varech. Ve směru jízdy od Březové do centra Karlových Varů jednadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Ford při průjezdu pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a profilu komunikace a na namrzlé vozovce dostal smyk. Následně přejel do protisměru, kde se střetl s právě projíždějícím automobilem značky Peugeot. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění obou řidičů, kteří byli z místa převezení k lékařskému ošetření do nemocnice. Způsobená škoda při dopravní nehodě byla předběžně odhadnuta na částku téměř 400 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Eva Valtová

11. 12. 2020

Odkazy do noveho okna Místo dopravní nehody Detailní náhled Místo dopravní nehody Detailní náhled

