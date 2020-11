Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dostal smyk a narazil do stromu

JABLONECKO – Řidič po projetí zatáčky, dostal smyk a havaroval.



Včera krátce před polednem se stala dopravní nehoda na silnici třetí třídy v katastru Jablonce nad Nisou. Řidič s vozidlem Škoda Octavie jel ve směru od Nové Vsi nad Nisou do Jablonce nad Nisou, kde po projetí levotočivé zatáčky dostal s vozidlem smyk, přetočil se o 180 stupňů, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého stromu. Při havárii utrpěl řidič zranění, se kterým byl z místa události letecky transportován do liberecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Předběžná výše způsobené škody činí částku 80.000,- Kč. Veškeré okolnosti havárie i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





18. 11. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

