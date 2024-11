Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dostal smyk a havaroval

JABLONECKO – Řidič vlivem nepřiměřené rychlosti dostal v zatáčce smyk a skončil mimo silnici.

V pátek 22. listopadu odpoledne krátce před druhou hodinou se stala dopravní nehoda v katastru obce Frýdštejn. Jednasedmdesátiletý řidič jel s vozidlem Suzuki Grand Vitara po silnici třetí třídy ve směru od Frýdštejna do Malé Skály. Ovšem v klesání a táhlé pravotočivé zatáčce vlivem nepřiměřené rychlosti na mokré vozovce dostal smyk. Následně vyjel vlevo mimo silnici a ve svahu narazil do stromů. Řidič utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do liberecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Vzhledem k tomu, že na místě u něj nebyla provedena dechová zkouška na alkohol, vyžádali si policisté v nemocnici odběr jeho krve. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





25. 11. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

