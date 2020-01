Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dostal chuť na pivo a utopence

J.Hradec – Nekradl poprvé a byl odhalen. (Hlasová schránka 974 233 116)

Podezřelý muž dne 12.ledna kolem 20:20 hodin v prodejně na sídlišti Vajgar v J.Hradci měl odcizit 1,5 litru PET lahev 12°piva, kterou si uschoval do batohu a dále utopence v aspiku, které si uschoval do pravé kapsy bundy. Následně prošel přes pokladnu, aniž by za zboží zaplatil. Poté byl v prostoru za pokladnami zastaven ostrahou obchodního domu. Podezřelý muž svým jednáním způsobil škodu v celkové výši 67 korun. Jindřichohradečtí policisté, kteří se dostavili na místo zjistili, že muž podezřelý z krádeže pro ně není osobou neznámou. Svého jednání se dopustil i přesto, že byl za trestný čin krádeže v posledních třech letech odsouzen a potrestán na základě rozsudku okresního soudu J. Hradec k podmíněnému odnětí svobody se zkušební dobou do května 2021. Muž se ze svého dřívějšího jednání evidentně nepoučil. Dne 20. ledna převzal sdělení podezření. Nyní je jindřichohradeckými policisty opět trestně stíhán.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

21. ledna 2020

