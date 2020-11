Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Doslova narazil na policejní hlídku

LOUNSKO - Při silniční kontrole naboural policejní vozidlo; Z pozemku zmizely sazenice chmele.

Kuriózní nehodu šetří policisté z lounského dopravního inspektorátu. Minulý týden v nočních hodinách zastavili u Žatce policisté hlídkové služby ke kontrole osobní vozidlo zn. Audi. Řidič na výzvu policistů vystoupil z vozidla, avšak to předtím nezajistil proti samovolnému rozjetí. Auto se tedy dalo do pohybu a přední částí narazilo do před ním stojícího služebního vozidla Policie ČR zn. Škoda Octavia. Ke zranění nikoho z přítomných nedošlo. Škoda na vozidle Audi byla předběžně vyčíslena na jeden tisíc korun, na policejním vozidle byla odhadnuta na dvacet tisíc korun.

Následná lustrace navíc ukázala, že 39letý muž není držitelem příslušného řidičského oprávnění a neměl tedy za volantem co dělat. Své jednání tak bude vysvětlovat ve správním řízení, kde mu může být uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dva roky.

Z pozemku zmizely sazenice chmele

Policisté z obvodního oddělení v Postoloprtech přijali oznámení o krádeži sazenic chmele. Ty měl neznámý pachatel odcizit koncem října. Z pozemku mělo zmizet více než 2600 kusů sazenic, škoda byla předběžně vyčíslena na necelých 80 tisíc korun.

Policisté událost šetří pro podezření z trestného činu krádeže. V případě dopadení hrozí pachateli z důvodu spáchání skutku v době vládou vyhlášeného nouzového stavu až osmiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 4. listopadu 2020

vytisknout e-mailem