Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Došlápli si na výrobce a distributory pervitinu

CHOMUTOVSKO - Obviněno bylo v posledních dnech pět osob, tři skončily ve vazbě.

Chomutovští kriminalisté ve spolupráci s pracovníky Generálního ředitelství cel, Odboru pátrání Ústí nad Labem, v minulém týdnu zadrželi a obvinili čtyři osoby, které podle všeho na Chomutovsku vyráběly a distribuovaly pervitin. Zadržení předcházelo provedení domovních prohlídek na čtyřech různých místech okresu Chomutov, a to v bytech a rodinných domech, kde byla droga vyráběna. Při domovních prohlídkách byly nalezeny varny, předměty sloužící k výrobě drog a také více než 40 gramů pervitinu. Mezi obviněnými je jedna žena z Jirkova ve věku 36 let, muž rovněž z Jirkova (54 let), muž z Chomutova (37 let) a muž z obce na Chomutovsku (43 let). Jejich podíl na výrobě a distribuci drogy měl být různý. Někteří z nich dle dosavadních zjištění kriminalistů pervitin přímo vyráběli, jiní za finanční úplatu či úplatu ve formě drogy k její výrobě poskytovali prostory, jeden z obviněných svým vozidlem ostatní vozil na nákupy léčiv potřebných k výrobě drog. Obvinění pak měli pervitin také distribuovat. K jednání zřejmě docházelo nejméně od poloviny roku 2018 až do doby, kdy byly osoby zadrženy. Policejní vyšetřovatel po zahájení trestního stíhání podal u dvou z obviněných podnět ke vzetí do vazby. Ten byl akceptován a soudce tak v pátek rozhodl o umístění těchto osob do vazební věznice. Za trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy hrozí třem z obviněných u soudu až pětiletý trest odnětí svobody. Čtyřiapadesátiletý muž, který teprve v loňském roce vykonal nepodmíněný trest odnětí svobody za obdobnou trestnou činnost, by s ohledem na předchozí odsouzení mohl od soudu odejít až s desetiletým trestem.

Za mříže však kriminalisté z Chomutova dostali v minulých dnech i dalšího distributora pervitinu. Pro toho si přišli minulý čtvrtek a po zadržení mu sdělili obvinění ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Měl se ho dopustit tím, že nejméně od loňského února do letošního června prodával na různých místech chomutovského okresu pervitin. Do současné doby byly zjištěny desítky případů prodeje této drogy v celkovém množství přesahujícím 50 gramů. Osmačtyřicetiletý muž z Jirkova si tak měl přijít na částku kolem 70 tisíc korun. Také on skončil ve vazbě a i jemu hrozí kvůli předchozímu odsouzení až desetileté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 14. října 2019

