Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopustil se zvlášť závažného zločinu loupeže

PLZEŇ – Policisté obvinili 39letého cizince ze zvlášť závažného zločinu loupeže.

Začátkem dubna 2019 v brzkých ranních hodinách před jedním z plzeňských music clubů oslovil 39letý cizinec svoji známou s tím, že mu dluží 2 tisíce korun. Následně jí dal dvě facky do obličeje, aniž by na to mladá cizinka stačila zareagovat. Agresor po poškozené následně požadoval sluchátka, která měla zavěšená na krku. Když mu je odmítla vydat, vytrhl jí z ruky její mobilní telefon a odešel z místa pryč. Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň ve věci zahájili trestní stíhání pro spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a obviněnému cizinci hrozí až deset let za mřížemi.

nprap. Michaela Raindlová

4. dubna 2019

