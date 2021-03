Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopustil se protiprávního jednání - AKTUALIZACE

PLZEŇ - Poklop od kanalizace skončil na zaparkovaném automobilu. Posléze se zjistilo, že podezřelý z přestupku byl pod vlivem alkoholu. Policisté hledají svědky uvedeného incidentu, aby se osobně přihlásili policistům na obvodním oddělení Plzeň-střed nebo zavolali na linku 158. nprap. Veronika Hokrová 17. března 2021

AKTUALIZACE: Pro řádné objasnění případu policisté hledají svědky celého incidentu, kteří se již okolo půl sedmé večer nacházeli na daném místě, aby se osobně přihlásili na Policii České republiky, obvodní oddělení Plzeň-střed nebo zavolali na linku 158. Předem veřejnosti děkujeme za případné poznatky.

V pátek dne 12. března 2021 krátce po 19 hodině jsme byli hlídkou městských strážníků přivoláni do Železniční ulice v Plzni, kde mělo dojít ze strany 38letého muže k protiprávnímu jednání. Na místě jsme zjistili, že muž měl na chodníku vyjmout železný poklop od kanalizace a vhodit ho na nedaleko zaparkované osobní motorové vozidlo, konktrétně do zadního skla vozu. Vznikla tak hmotná škoda na majetku, která odhadem činí 6.000 korun. Na místě byl muž hlídkou policie vyzván k provedení dechové zkoušky a k provedení orientačního testu, zda neužil omamné nebo psychotropní látky, kterým se na místě odmítl podrobit. Jelikož vzniklo důvodné podezření, že je muž pod vlivem alkoholu, byl následně eskortován hlídkou městských strážníků na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Ještě před jeho umístěním se podařilo hlídce strážníků u muže, na opětovné vyzvání, provést dechovou zkoušku, která vyšla s pozitivním výsledkem, a to 2,77 promile alkoholu v dechu. Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed tento incident řeší v přestupkovém řízení a dále se jím zabývají.

nprap. Veronika Hokrová

17. března 2021

