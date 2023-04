Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopustil se několika krádeží

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaatřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněný muž se měl od ledna loňského roku do neděle 9. dubna letošního roku v jednom městě na Sokolovsku dopustit krádeží nejméně v sedmi případech.

V prvním případě měl krátce po sedmnácté hodině odpolední vstoupit do jednoho z obchodních domů. Tam si měl z regálu vzít balení pracího prášku, se kterým chtěl z prodejny odejít bez placení. Všimla si ho ale zaměstnankyně, která ho vyzvala, aby zboží vrátil, což učinil. V červnu loňského roku si měl všimnout zahradního nábytku na jedné ze zahrad. Z té následně odcizil stůl, dva kusy lavic a dva kusy židlí.

V první polovině prosince loňského roku krátce po čtrnácté hodině měl přijít do jedné z lékáren. Tam měl odcizit například zubní pasty nebo tělové mléko. Věci ale z prodejny odnést nestihl, jelikož si jeho jednání všiml zákazník, který ho vyzval, aby zboží vrátil. Obviněný muž poté zboží vrátil. O hodinu později se do stejné lékárny vrátil. Odcizit měl taktéž zubní pasty. I podruhé si ho měl ale všimnout pozorný zákazník, který mu měl v krádeži zabránit.

Poslední krádeže se měl dopustit v neděli 9. dubna letošního roku. To měl opět vstoupit do stejného obchodního domu, jako v prvním případě a odcizil různé potraviny. Následně z prodejny odešel, aniž by za zboží zaplatil. Krátce poté byl nedaleko prodejny zadržen policejní hlídkou.

Svým jednáním měl způsobit celkovou škodu přibližně 15 tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

13. 4. 2023

vytisknout e-mailem