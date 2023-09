Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Doprovod do porodnice

HRADECKO - Policisté protáhli ucpaným městem auto s rodičkou.

V pátek 15.9. krátce před půl třetí odpoledne se na linku 158 obrátil muž, který žádal o pomoc při dopravě své ženy do porodnice. Uvedl, že kvůli dopravní zácpě jede krokem po Pražské třídě ve směru od Kuklen a že u manželky se rychle blíží porod. Operační důstojník muže přepojil na záchranku a na místo vyslal nejbližší hlídku. Ta ho u OC Aupark našla a pod majáky mu prorazila cestu do hradecké fakultní nemocnice, kde již personál byl na příjezd rodičky připraven. O několik chvil později již šťastní rodiče přivítali na svět svého druhého syna.

Novopečený tatínek nám s poděkováním zaslal fotku hlavních dvou aktérů maminky a malého Ondřeje s poznámkou: To byla ale jízda!

Rodičům gratulujeme a přejeme jim, aby jim obě děti dělali jen samou radost a celá rodina byla zdravá a šťastná!

por. Iva Kormošová

21.9.2023, 12.45

