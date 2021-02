Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravu opět komplikoval sníh a mráz

KARLOVARSKÝ KRAJ – Největší problémy měli řidičů kamionů.

Dopravu v celém Karlovarském kraji komplikovaly o uplynulém víkendu hlavně namrzlé pozemní komunikace a vytrvalé sněžení. Policisté z dopravního inspektorátu, ale také policisté z obvodních oddělení, tak řešili několik desítek dopravních nehod, které se naštěstí obešly bez vážných zranění.



Během sobotního dne byla na některých místech problémem hlavně zrádně zasněžená vozovka. V odpoledních hodinách na to doplatila sedmadvacetiletá žena z Karlových Varů, která se se svým vozidlem značky Nissan vydala směrem na Nejdek. Jenže necelých 200 metrů před obcí Mezirolí při průjezdu pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobila rychlost vozidla zasněžené silnici a dostala smyk. Měla přejet do protisměru, kde v tu dobu naštěstí nejel žádný automobil. Se svým vozidlem se žena zastavila až o ocelová svodidla.



Nejednalo se ale o jedinou dopravní nehodu, kterou policisté během mrazivého sobotního odpoledne řešili. Například poblíž Bochova se nákladnímu automobilu „stočil“ návěs a hrozilo, že sjede do příkopu. To se ale nakonec nestalo. Vše vyřešila odtahová služba. Se svým vozidlem havaroval na dálnici D6 cizinec, který nezvládl řízení a sjel mimo pozemní komunikaci. I v tomto případě nedošlo k žádné škodě na majetku či ke zranění.



Mnohem dramatičtější byla pro řidiče neděle, během které dopravu komplikovalo mrazivé počasí a hlavně husté sněžení. Sníh ale nezaskočil pouze řidiče. Po desáté hodině dopolední totiž oznámila na linku 158 žena z Karlovarska, že poblíž Nejdku zřejmě došlo k ekologické katastrofě. Policisté se k místu vydali, spojili se s oznamovatelkou a té následně vysvětlili, že se jedná o sníh zbarvený pískem z daleké Sahary. Oranžový sníh byl ale po celý den i noc katastrofou pro nákladní automobily. Řada z nich po celém kraji uvízla pod stoupáním. Takové problémy měli řidiči u obce Poustka na Chebsku, tradičně ve stoupání v Bečově nad Teplou, mezi Kojšovicemi a Kozlovem poblíž Toužimi, u Kamenného Dvora v Kynšperku nad Ohří, v Novém Žďáru u Aše, ve stoupání v Krásně na Sokolovsku či poblíž Bochova. Všechny tyto problémy ale policisté ve spolupráci se silničáři vyřešili a nákladní automobily mohly po několika minutách pokračovat v jízdě.



Mnohem hůře dopadl během nedělního dopoledne dvaačtyřicetiletý řidič osobního automobilu značky BMW. Na dálnici D6 měl ve směru z Chebu na Sokolov předjíždět jiné vozidlo, ovšem zřejmě nepřizpůsobil rychlost mokré a namrzlé vozovce a dostal smyk. Poté měl přední částí svého automobilu narazit do středových svodidel, od kterých se odrazil mimo silnici. Ve svodidlech skončil se svým automobilem také sedmapadesátiletý cizinec. Ten měl sjíždět na nájezd směrem na Kynšperk nad Ohří, ovšem v táhlé pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost rozbředlému sněhu na vozovce a také dostal smyk.



Od nedělního dne do pondělního rána tak policisté v kraji řešili na dvě desítky dopravní nehod. Téměř ve všech případech se jednalo o náraz vozidla do svodidel či sjetí automobilu mimo vozovku. Při dopravních nehodách naštěstí nedošlo k žádnému vážnému zranění. U řidičů byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která u všech vyšla s negativním výsledkem. Celková škoda na vozidlech byla předběžně odhadnuta na několik set tisíc korun.



Našli se ale i řidiči, kteří čerstvě napadaný sníh a kluzkou vozovku přivítali. Na odlehlém parkovišti v Karlových Varech měla skupina mladíků dovádět se svými automobily. Po oznámení této skutečnosti na linku 158 se policisté na místo vydali a mladíkům tzv. driftování ukončili. Skupinka mladíků vše okamžitě pochopila a jejich počínání tak policisté vyřešili domluvou.



PREVENCE:

Vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému počasí, apelujeme na řidiče, aby sledovali aktuální vývoj počasí a přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky, neboť se podmínky na silnici mohou velmi rychle změnit. Zejména je důležité přizpůsobit rychlost stavu komunikace a dodržovat dostatečnou vzdálenost za ostatními vozidly. Je také na místě své vozidlo před jízdou pečlivě připravit. Samozřejmostí by měly být kvalitní zimní pneumatiky, do hor sněhové řetězy, nemrznoucí kapalina do ostřikovačů a další zimní výbava. Dále je nutné před započetím jízdy pečlivě očistit z vozidla sníh a led, aby řidiči neohrožovali sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. Řidiči by v tomto počasí měli být celkově více opatrní, předvídaví a při své cestě nikam nespěchat.

nprap. Jakub Kopřiva

8. 2. 2021

