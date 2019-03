Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Dopravní uzávěra

V noci na dnešek provedli policisté společně s celníky a strážníky dopravní uzávěru páteřní komunikace 5. května v Praze 4.

Dopravní uzávěra, což je regulované omezení plynulosti silniční dopravy na konkrétním místě, začala v devět hodin večer v obou směrech na ulici 5. května, nedaleko Nuselského mostu. Toto dopravní omezení je jediný možný způsob, jak kontrolovat, zda i na takovýchto víceproudých komunikací dodržují řidič pravidla silničního provozu a další jiné, zákonem stanovené parametry.

Do akce byla nasazena celkem šedesátka policistů, celníků a strážníků. Ti všichni zastavovali a kontrolovali projíždějící vozidla a jejich řidiče. Vozidel bylo v součtu zkontrolováno přibližně pět stovek, kdy v bezmála 230 případech policisté zjistili nějaké nedostatky.

Nejčastěji se jednalo o prohřešky týkající se technického stavu vozidel, nebo že řidiči či posádky vozidel nepoužili bezpečnostní pásy. Nicméně se našli i řidič, kteří za volant usedli pod vlivem alkoholu, nebo návykových látek. V jednou případě dokonce policisté „kápli“ na dvojnásobnou neřidičku.

Jednalo se o ženu, o které policisté zjistili, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel, ze kterého si ale zjevně nic nedělá. I přes tento zákaz totiž usedla za volant jednak včera večer, ale jak se ukázalo, tak také ještě o čtyři dny dříve, kdy byla policisty kontrolována už devatenáctého března. Na základě těchto skutečností tak žena čelí stíhání pro maření výkonu úředního rozhodnutí hned ve dvou případech.

Kolegové z Celního úřadu pro hlavní město Prahu se na stanovištích zajímali o to, jak dalece mají kontrolovaní v pořádku své finance, respektive, zda nemají vůči státu nějaké pohledávky. A skutečně celníci u několika osob zjistili, že do státní kasy dluží tu pět, tu zase deset tisíc korun. Věříme, že dotyční pohledávky neuhradili hlavně pro značný nedostatek času. O to více museli určitě přivítat, že jsou celníci takto mobilní a flexibilní.

Celníci také měli na stanovišti fenku Ivanku, tedy psa speciálně vycvičeného na vyhledávání omamných a psychotropních látek. S její pomocí prověřili několikero kontrolovaných vozidel, zda se v nich nenachází zakázané látky. Ve všech případech měly tyto prověrky negativní výsledek.

Platnými partnery na této dopravně bezpečnostní akci byli i strážníci Městské policie hlavního města Prahy, kteří zde měl svůj taxi tým. Už z názvu je zřejmé, jaké problematice se v rámci silničních kontrol strážnici věnovali. Ti zkontrolovali několik desítek vozidel taxislužby, kdy je hlavně zajímalo, jak dalece mají řidiči v pořádku předepsané dokumenty pro výkon této profese a zda jsou jejich vozidla vybavena předepsaným způsobem. U několika řidičů vozidel taxi zjistili strážníci dílčí pochybení, která zadokumentovali a postoupí je vyřízení příslušnému správnímu orgánu.

por. Mgr. Tomáš Hulan 23. 3. 2019

vytisknout e-mailem