Dopravní soutěž mladých cyklistů

KARLOVARSKÝ KRAJ – Proběhlo krajské kolo.

Po dvouleté odmlce proběhla v Karlovarském kraji soutěž Mladých cyklistů, kterou vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spoluvyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž a další organizace, které zabezpečují činnosti obsažené v následujících článcích metodiky.

Soutěž je určena především žákům základních, praktických škol, víceletých gymnázií či dalších školských zařízeních, a to ve věkové kategorii 10 až 16 let. Žáci jsou rozděleny do dvou věkových kategorií:

1. kategorie věk 10 – 12 let

2. kategorie věk 12 – 16 let

Během května proběhly po celém kraji okresní kola, a to v Sokolově, v Chebu a v Karlových Varech. V úterý dne 17. května 2022 proběhlo v Karlových Varech ve Světě záchranářů krajské kolo pro obě kategorie. Soutěž se skládala ze dvou povinných disciplín – teoretické a praktické části. Teoretická část obsahovala test z pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích a labyrint. Během toho měli soutěžící najít jedinou správnou cestu z bodu A do školy a druhá kategorie ještě navíc zpět ze školy do bodu A. Praktická část se skládala z jízdy na kole po dětském dopravním hřišti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízdy zručnosti a zásad poskytování první pomoci.

Celkem se úterního dopoledne zúčastnilo 12 týmů z 8 základních škol z celého Karlovarského kraje. V každé kategorii reprezentovali svoji základní školu 4 soutěžící. V první kategorii s nejnižším počtem trestných bodů vyhrála Základní škola Rokycanova Sokolov. Na druhém místě skončila Základní škola Truhlářská Karlovy Vary a třetí místo obsadila 4. Základní škola Cheb. V druhé kategorii zvítězila nad svými soupeři Základní škola Truhlářská Karlovy Vary. Cenu za druhé místo si převzala Základní škola Švabinského Sokolov a třetí cenu si odnesli soutěžící ze 4. Základní školy Cheb.

Zvláštní cenu za Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje předal vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Pavel Žíha dvěma nejúspěšnějším soutěžícím – Karolíně Kučerové ze Základní školy Truhlářská v Karlových Varech a Dominiku Pávovi ze Základní školy Švabinského v Sokolově. Ten se stal i nejlepším jednotlivcem celé soutěže a za svůj skvělý výkon si odvezl domů nové horské jízdní kolo. Putovní pohár hejtmana Karlovarského kraje převzali soutěžící ze Základní školy Truhlářská v Karlových Varech, neboť získali ze všech soutěžních týmů úplně nejnižší počet trestných bodů.

Gratulujeme všem výhercům a děkujeme všem, kteří se této dopravní soutěže zúčastnili.

kpt. Bc. Zuzana Týřová

20. 5. 2022

