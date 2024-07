Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dopravní situace na komunikaci I/13

LIBEREC – Zvýšili jsme dohled v rámci BESIP na komunikaci mezi Frýdlantem a Libercem.

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje zvýšilo dohled na komunikaci I/13 mezi Libercem a Frýdlantem z důvodu včasného a efektivního řešení případných mimořádných událostí souvisejících s bezpečností a plynulostí provozu na této objízdné trase.

Na základě povolení k úplné uzavírce krajské silnice III/2904, v rámci realizace stavebních činností v lokalitě Oldřichov v Hájích, v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec, bylo mimo jiné vydáno rozhodnutí o nařízení objízdných tras po komunikacích I/13, II/290 a III/2904, po dobu plánované realizace stavební činnosti, od 03. června 2024 do 20. října 2025.

Zároveň jsou realizovány stavební práce spojené s železniční výlukou na tratích č. 037 a 038, Jindřichovice pod Smrkem – Liberec a Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem, a to od 8. července do 20. září 2024. Od 9. dubna do 10. října 2024 je také z důvodu stavebních prací uzavřena silnice III/27252 Chrastava – Dolní/Horní Vítkov.

V souvislosti s řešením mimořádných událostí na komunikaci I/13 a s ohledem na dopravní uzavírky a omezení na komunikacích III/2904 a III/27252 se sešli 11. července 2024 členové Bezpečnostní rady ORP Frýdlant, spolu se zástupci jednotlivých dotčených samosprávních celků a zástupců složek Integrovaného záchranného systému.

Vzhledem k problematice případných dopravních komplikací na nařízených objízdných trasách, došlo ze strany BR ORP Frýdlant a zástupců IZS, KSSLK a ŘSD k jednoznačné shodě na řešení těchto mimořádných situací, spočívajících v zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zajištění dopravní obslužnosti, zajištění průjezdů složek IZS a odklonu dopravy na objízdné trasy v rámci koordinované spolupráce, ale i na rozsahu činností v řízení dopravy na vytipovaných místech, z důvodu zachování částečné možnosti provozu po objízdných úsecích.

„Pochopitelně vnímáme toto problematické období, ve kterém došlo paralelně k několika uzavírkám dopravních komunikací na Frýdlantsku. Komunikace I/13, mezi Frýdlantem a Libercem, se stala objízdnou trasou několika dopravních uzavírek, což má za následek zvýšení počtu průjezdů osobní a nákladní dopravy. A právě se zvýšením provozu jdou ruku v ruce bohužel také dopravní komplikace týkající se zejména nehodovosti. Od doby, kdy došlo k realizaci stavebních prací v lokalitě Oldřichova v Hájích, jsme řešili celkem šest dopravních nehod v úseku mezi 191,5 – 204 km silnice I/13, z čehož byly dvě se zraněním. Nezbytnost náležitého vyšetření všech okolností vzniku nehodového děje s sebou přináší také omezení provozu, což může být výraznou komplikací na silnicích, které jsou vedeny jako objízdné trasy. V maximální možné míře proto věnujeme pozornost dopravní situaci a událostem, ke kterým v tomto úseku páteřního tahu z Frýdlantu na Liberec může docházet. V těchto případech velmi intenzívně spolupracujeme také s dotčenými samosprávnými celky, složkami IZS a dalšími zainteresovanými subjekty na koordinovaném a efektivním řešení těchto mimořádných situací s ohledem na dodržování zákonnosti přijatých řešení“, uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Libor Špráchal.

