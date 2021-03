Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dopravní přestupek řidiče odhalil nelegální migranty

KRAJ - Ve vozidle cestovali spolu s řidičem a jeho spolujezdcem i tři Syřané bez dokladů.

Policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v těchto dnech rozplétají případ převaděčství, který vyšel najevo při plnění naší kontrolní činnosti v souvislosti s uzávěrou okresů, a to konkrétně na stanovišti u Nového Boru na Českolipsku na Chotovickém vrchu. Zde si dopravní policista povšiml u osobního vozidla tovární značky Opel Zafira, projíždějícího od České Lípy na Nový Bor, že mu nesvítí přední světla, a proto dal jeho řiidiči znamení k zastavení.

Posádka vozidla Opel ZafiraV kontrolovaném vozidle se kromě řidiče a jeho spolujezdce, kteří svou totožnost prokázali, na zadních sedačkách nacházely ještě další tři osoby bez dokladů. Jak se později ukázalo, jedná se o Syřany, kteří ze své mateřské země údajně uprchli proto, aby se vyhnuli účasti na bojích a pronásledování z náboženských důvodů. Podle jejich vyjádření jim doklady shořely při bombardování a do České republiky se dostali nelegálně přes hranice několika zemí, které přecházeli většinou pěšky. Dvěma z nich má být dvacet roků a jednomu třicetpět roků.

Vzhledem k tomu, že pocházejí ze země zmítané válečným konfliktem a náboženskými nepokoji, nebylo možné je umístit do zařízení pro zajištění cizinců a po ukončení jejich výslechů je policisté z krátkodobého zajištění propustili. Současně odbor cizinecké policie zahájil v této souvislosti řízení o jejich správním vyhoštění z Evropské unie, které v souladu s platnými právními předpisy přeruší do doby, než se poměry v Sýrii změní natolik, aby se do svých domovů mohli bezpečně vrátit.

Policisté z odboru liberecké cizinecké policie pochopitelně nyní usilovně pracují na tom, aby zjistili, na koho měli tři Syřané v Evropské unii přímé vazby a jak do České republiky přicestovali. Vzhledem k tomu, že jde o zatím neuzavřenou kauzu, nemůžeme k ní v tuto chvíli poskytnout veřejnosti další bližší podrobnosti ohledně konkrétních osob, které jim "pomohly". Pokud se nám je podaří usvědčit, budou se zodpovídat z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.



16. 3. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout e-mailem