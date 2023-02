Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dopravní přednáška budoucím jaroměřškým řemeslníkům

NÁCHODSKO - Studenti zpomalte, než bude pozdě.

V pátek dne 17.2.2023 dopoledne náchodský policejní preventista zavítal spolu s koordinátorkou BESIPU na Střední školu řemeslnou v Jaroměři, kde provedl přednášku pro studenty třetích ročníků napříč obory. Přednášku s názvem „Bezpečnost v dopravě mladých řidičů“ i s následnou besedou si vyslechlo více jak třicet studentů.

Celé přednášce předcházel „neobvyklý slalom“. Studenti si měli možnost vyzkoušet brýle simulující účinky alkoholu, návykových látek, ale i stavu únavy před mikrospánkem a této příležitosti náležitě využili. Všichni z nich byli překvapeni a nevěřili, jak někdo může vůbec v takovém stavu existovat, natožpak usednout za volant. Vše potvrdily i spontánní reakce studentů.

Policejní preventista na úvod zasvětil přítomné do statistik příčin dopravních nehod, aby věděli, čeho se vyvarovat. Posléze i s koordinátorkou BESIPU se zaměřili především na základní pravidla, jak se chovat bezpečně v silničním provozu. S ohledem na to, že mezi studenty sedělo patrně hned několik budoucí řidičů z povolání, poukázali na výhody obranného stylu jízdy. Jako obezřetní a předvídaví řidiči mohou v budoucnu předcházet ničivým a zraňujícím důsledkům dopravní nehody. Na závěr přednášky studenti viděli dokument s názvem „13 CEST aneb Zpomal, ještě je brzo“, který zábavnou formou objasňuje mladým nebo i budoucím šoférům, jaké důsledky může mít neuvážená jízda a nepřiměřená rychlost za volantem.

Dokladem zájmu studentů byl nejen bezprostřední potlesk, ale i úvaha jednoho ze studentů ke konci besedy, který uvedl, že by vítal: „zařazení automobilů do různých kategorií dle výkonu a obsahu motoru, jako to je u motocyklů“. Díky obdrženým reflexním materiálům za svou aktivitu se studenti na silnici, ale i mimo ni rozhodně neztratí.

Shrnutí preventivních rad (nejen mladým) motoristům:

Povolená rychlost, ale i přiměřená rychlost stavu silnice.

Obranný styl jízdy, který počítá s chybami ostatních.

Mějte zapnutý bezpečnostní pás po celou dobu jízdy.

Alkohol ani návykové látky za volant nepatří.

Lepší přijet později, než vůbec.

Uvědomte si, že na silnici nejste jediní.

por. Mgr. Miroslav Mervart

21.2.2023, 13:30



vytisknout e-mailem