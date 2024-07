Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní policisté zjistili už 490 řidičů s nedoplatky

KARLOVARSKÝ KRAJ – Na nedoplatcích byl uhrazen téměř milion korun.

Dopravní policisté se nedoplatkům na dopravních pokutách stále velmi intenzivně věnují. Od 1. ledna letošního roku do 30. června zjistili policisté při silničních kontrolách 490 řidičů, kteří měli nedoplatky právě na dopravních pokutách. Z toho v 92 případech řidiči nezaplatili nedoplatek na dopravních pokutách na místě a policisté tak využili svého oprávnění a zadrželi registrační značky vozidla.

V uvedeném období bylo na nedoplatcích, tedy ve 490 případech, uhrazeno téměř 930 tisíc korun.

Nedoplatky na dopravních pokutách vybírá nejen celní správa, ale i vybrané útvary Policie České republiky. Při zjištění nedoplatku řidiče, nebo provozovatele vozidla, je nutné tento zaplatit ihned na místě, jinak policisté přistoupí k zadržení registračních značek od vozidla. Pokud by takovéto vozidlo bez registračních značek někdo dále řídil, vystavuje se postihu ve výši od 4 000 korun do 10 000 korun ve správním řízení a zákazu činnosti na dobu od 6 do 18 měsíců.

nprap. Jakub Kopřiva

30. 7. 2024

