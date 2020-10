Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní policisté zachránili lidský život

KARLOVARSKO – Muž chtěl skočit z mostu.

O tom, že práce policisty je nepředvídatelná a vše se může změnit z minuty na minutu, se v pondělí 26. října letošního roku přesvědčili nstržm. František Janáček a pprap. Lukáš Smrž. Policisté z Dopravního inspektorátu Karlovy Vary v dopoledních hodinách prováděli v lázeňském městě dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, ovšem zničehonic byli operačním důstojníkem vysláni jako jedna z několika hlídek k Chebskému mostu, ze kterého chtěl skočit třiatřicetiletý muž.

Po příjezdu k mostu si policisté všimli muže, který odpovídal popisu a okamžitě začali situaci řešit. „V tu dobu už byl opřený o zábradlí. Koukal do země a příliš nevnímal, co se kolem něj děje. My jsme se samozřejmě k němu přiblížili a snažili s ním navázat kontakt,“ uvedl nstržm František Janáček, který k policii nastoupil 1. listopadu minulého roku a teprve před třemi měsíci dokončil kurz Základní odborné přípravy. „Po chvíli s námi začal mluvit. Řekl nám, že chtěl skočit, protože má osobní problémy a neví, jak je vyřešit. Vypadal a mluvil odhodlaně, takže jsme byli stále opatrní a ve střehu, kdyby se o to nakonec ještě pokusil,“ pokračoval.

Po chvíli se policistům podařilo muže přesvědčit. „Samozřejmě jsme mu opakovali, že vše má řešení a vše se dá zvládnout. Mluvili jsme s ním přibližně třicet minut a nakonec se nám ho podařilo přesvědčit,“ dodal nstržm. František Janáček. „Poté si ho převzali záchranáři a ti ho převezli na vyšetření. Jsme rádi, že to celé takhle dopadlo a nic se mu nestalo,“ doplnil pprap. Lukáš Smrž.

Pro nstržm. Františka Janáčka se jednalo o první podobnou zkušenost. „Příliš dlouho nesloužím, takže jsem se s ničím podobným zatím ještě nesetkal. A musím uznat, že v tu chvíli je to opravdu psychicky velmi náročné. Když nám vyprávěl, co ho konkrétně trápí, tak jsem se snažil mu poradit a pomoc, jak problémy vyřešit, protože vzít si život opravdu není řešení. Nic cennějšího nemáme a já jsem rád, že se nám to podařilo a muž si svůj úmysl rozmyslel. Věřím, že své problémy vyřeší a do podobné životní situace se již nedostane,“ uzavřel nstržm. František Janáček.

Dvojice dopravních policistů se tedy přidala k řadě svých kolegů, kterým se podařilo zachránit lidský život. „I v tomto případě se ukázalo, že máme ve svých řadách skutečné profesionály. I přesto, že kolegové neslouží u policie příliš dlouho, tak dokázali tuto náročnou a velmi stresující situaci vyřešit nejlépe, jak mohli. Děkuji jim za to,“ uvedl plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 10. 2020

