Dopravní policisté přijali dnes ráno oznámení o dvou dopravních nehodách

TACHOVSKO – V jednom případě došlo k havárii auta v silničním příkopě, ve druhém případě k zadnímu nárazu do vpředu jedoucího auta. V obou případech to mělo být v reakci na lesní zvěř.

Tachovští dopravní policisté v průběhu hodiny přijali dnes ráno oznámení o dvou nehodách. Jenda se stala krátce před 5:30 hod. na silnici mezi obcemi Planá a Černošín. Ve směru od Plané jel s vozidlem značky Ford Focus 22letý řidič, který nedodržel dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem značky Volkswagen Golf, jehož 32letá řidička snížila rychlost vozidla z důvodu vyvolaného silničním provozem – zvěř na komunikaci, a zezadu do golfu narazil. Při střetu došlo ke zranění řidičky golfu, která byla z místa převezena záchrannou službou do nemocnice na další vyšetření. Požití alkoholu policisté u obou řidičů vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Celkovou vzniklou škodu na vozidlech odhadli na 50 tisíc korun

Druhá nehoda se stala kolem 6:30 hod. na silnici I/21, po které jela ve směru od Plané na Novou Hospodu 28letá řidička s vozidlem značky Mazda 6. Žena se dle svého tvrzení vyhýbala lesní zvěři, při tom však vozidlo uvedla do smyku, vyjela vlevo, kde havarovala v silničním příkopu. Žena při havárii utrpěla zranění, a tak byla záchrannou službou z místa převezena do nemocnice na ošetření. Ještě před tím s ní policisté provedli dechovou zkoušku, kterou vyloučili požití alkoholu před jízdou. Vzniklou škodu na vozidle odhadli policisté na 70 000 korun.

por. Bc. Dagmar Jiroušková

23. 11. 2021

