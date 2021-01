Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dopravní policisté přednášejí online cizincům

ČESKOLIPSKO - Přednášky s dopravní problematikou mají cizincům pomoci s lepší orientací v českém silničním provozu.

npor. Bc. Martin Markl - vedoucí Dopravního inspektorátu Česká LípaNa základě žádosti Centra na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji provedl Dopravní inspektorát Územního odboru v Česká Lípě již po několikáté přednášku pro občany Mongolska na téma řidičský průkaz, dopravní nehody a další. Ta se uskutečnila v uplynulém týdnu.

Tentokráte ale přednáška proběhla elektronickou cestou, neboli v internetovém prostředí. Celou přednášku zorganizovala zaměstnankyně centra Mgr. Anna Beranová. Zájemci se tak mohli z bezpečí svého domova zúčastnit přednášky s dopravní problematikou a zároveň pokládat dotazy přímo vedoucímu Dopravního inspektorátu Česká Lípa npor. Bc. Martinu Marklovi.

Účast na přednášce nebyla velká, ale je důležité vědět, že i v tomto období pomoc menšinám, které žijí na území České republiky, stále pokračuje a že jim pomůže s orientací například v dopravním provozu.

Všechny přednášky jsou překládány do rodného jazyka cizinců - mongolštiny tlumočnicí paní Ojunčimeg Presovou, která v České republice žije již 42 let. O to náročnější je přednáška touto online formou pro všechny zúčastněné.



22. 1. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

