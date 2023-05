Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dopravní policisté navštívili možné budoucí kolegy

CHOMUTOVSKO - U školy došlo k nehodě, ale jen „jako“.

Jak postupovat jako policista při řešení dopravní nehody? To se dnes dozvěděli studenti třetího ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost chomutovské střední školy známé pod zkratkou ESOZ. Informace přitom získali přímo od těch nejpovolanějších, tedy policistů z dopravního inspektorátu chomutovského územního odboru. Protože někteří ze zmíněných studentů mají v úmyslu stát se v budoucnu policistou, chtěli jim „dopraváci“ tímto způsobem přiblížit svou práci a předat jim poznatky, které by se jim jednou mohly hodit. Za tím účelem „zinscenovali“ dopravní nehodu tří vozidel a společně se studenty tuto událost „řešili“ od začátku až do konce.

Policisté mluvili také o tom, jak správně postupovat, pokud se někdo stane účastníkem anebo svědkem dopravní nehody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 25. května 2023

vytisknout e-mailem