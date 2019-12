Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dopravní policisté mají plné ruce práce

BRNO: Hned tři nehody s chodci za hodinu.

Brněnští dopravní policisté řešili mezi 17. a 18. hodinou hned tři nehody s chodci. Podle prvotního šetření přecházela žena v Zahradníkově ulici po přechodu pro chodce a pravděpodobně poslední metry absolvovala mimo něj, kde ji srazilo auto. V ulici Přívrat je na vině zřejmě chodec, který měl přecházet na červenou. V Ečerově ulici přehlédla řidička dvě ženy, které mířily po přechodu k autobusu. U řidičů nehrál ani v jednom případě roli alkohol, Zranění by neměla být těžká. Snížená viditelnost způsobená jednak brzkým stmíváním a také deštěm mohla mít na nehodách také podíl. Buďte opatrní jak za volantem, tak i jako pěší účastníci silničního provozu. Chodcům doporučujeme, aby se vybavili reflexními prvky. V obci to sice není povinné, ale řidičům to ulehčí situaci. Z preventivních důvodů to jednoznačně doporučujeme.

mjr. Pavel Šváb, 21.12.2019

