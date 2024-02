Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní policisté hledají svědky z D4

PŘÍBRAMSKO – před zúžením zde řidič naboural do dopravního značení

K události došlo ve středu 7. února letošního roku po 7 hodině ráno a to na 42,5 km dálnice D4 ve směru na Strakonice v katastru obce Dubenec. Řidič armádního vozidla Toyota Hilus šedozelené barvy při zařazování do pravého jízdního pruhu v místě zúžení naboural do dopravního značení, které bylo nárazem poškozeno, stejně tak došlo i k poškození samotného automobilu. Policisté z Dopravního inspektorátu v Příbrami, kteří prošetřují okolnosti této události, žádají případné svědky, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli a událost viděli, aby se jim přihlásili na telefonním čísle 974 879 527.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

15. února 2024

