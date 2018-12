Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní policisté hledají svědky nehody

SOKOLOVSKO – Pomozte při pátrání.

Sokolovští dopravní policisté pátrájí po svědcích dopravní nehody, ke které došlo dne 7. prosince 2018 kolem 16:15 hodin v Horním Slavkově v ulici U Lesoparku před místní restaurací.

Dosud nezjištěný řidič měl jet s nezjištěným vozidlem po komunikaci směrem do centra obce Horní Slavkov a před místní restaurací mu měl náhle z pravé strany zpoza stojícího vozidla vběhnout do jízdní dráhy nezletilý chodec. Následně došlo ke střetu chodce s přední částí nezjištěného vozidla. Chodec po nárazu upadl na komunikaci. Nezjištěný řidič s nezjištěným vozidlem z místa dopravní nehody odjel, aniž by splnil povinnosti účastníka dopravní nehody. Z místa bydliště byl poté nezletilý chlapec odvezen vozidlem Zdravotnické záchranné služby do nemocnice na vyšetření.

Mělo by se jednat o černé vozidlo sedanového typu nezjištěné registrační značky ani výrobce. Zdánlivé stáří vozidla by mělo být cca 10 let.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, aby jakékoliv informace k dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátili na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Kateřina Krejčí

20. 12. 2018

