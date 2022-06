Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní policisté hledají svědky

TACHOVSKO - S jejich pomocí by chtěli objasnit viníky nehod. V jednom případě řidič od nehody ujel, ve druhém hledají řidiče se záznamovými zařízeními ve vozidlech.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky nehody dvou nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 16. června letošního roku kolem 14:20 hod. v obci Planá v Tylově ulici. U domu č. p. 165 zatím neznámý řidič s osobním vozidlem značky Škoda Fabia bílé barvy poškodil pravou přední část zaparkovaného vozidla značky Volkswagen Passat a z místa ujel, aniž by si splnil svoji povinnost. Vzniklou škodu, kterou řidič způsobil, policisté odhadli na 10 000 korun.

Druhá nehoda se stala 20. června krátce před 10:00 hod. v obci Tachov na křižovatce ulic Stadtrodská, Mánesova a Panenská. Z Mánesovy ulice do ulice TGM jel přes světelnou křižovatku řidič s vozidlem Peugeot 406, kdy dle svého tvrzení odbočoval vlevo na signál pro opuštění křižovatky, při jehož rozsvícení nedává přednost protijedoucímu. Přesto došlo ke střetu s protijedoucím vozidlem značky Fiat Punto, jehož řidič jel ze Stadtrodské ulice do Mánesovy. I tento řidič uvádí, že měl pro svůj směr jízdy rozsvícený zelený signál. S ohledem na výpovědi obou účastníků provedli dopravní policisté šetření k případné možné technické závadě na signalizačním zařízení, ta však byla vyloučena. Policisté proto v souvislosti s uvedeným střetem hledají řidiče, kteří místem nehody projížděli a mají svá vozidla vybavená záznamovým zařízením, které bylo v danou dobu v činnosti.

Občany, kteří by mohli svým svědectvím dopravním policistům pomoci, žádáme, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na tísňovou linku 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

24. 6. 2022



