Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Viníci opět ujeli od dopravních nehod. Policisté se s žádostí o pomoc obracejí na veřejnost.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky tří nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala 27. srpna letošního roku mezi 12:00 hod. a 14:30 hod. v ul. T. G. Masaryka na parkovišti u budovy celního úřadu. Dosud neznámý řidič zatím nezjištěného vozidla tam poškodil pravý zadní blatník zaparkovaného vozidla značky Škoda Octavia a z místa ujel, aniž by si splnil svoji zákonem stanovenou povinnost.

Druhá nehoda se stala 31. srpna letošního roku mezi 9:30 hod. a 16:20 hod. v obci Konstantinovy Lázně. Na parkovišti v Zahradní ulici poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem pravou zadní část zaparkovaného auta Škoda Rapid. I tento řidič z místa ujel.

Další nehoda se stala 2. září letošního roku kolem 13:50 hod. v Tachově v Rokycanově ulici. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že na parkovišti přilehlém ke komunikaci došlo při couvání ke střetu vozidla Škoda Octavia s vozidlem Citroën C3. Zúčastněné řidičky se měly domluvit na schůzce a vyřešení dopravní nehody druhý den, avšak dle řidičky citroënu přestala řidička octavie komunikovat. Celou věc proto oznámila policistům.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

20. 9. 2019

