Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní omezení

PLZEŇ – Řidiči pozor! Od března do října 2020 bude uzavřena Husova ulice z důvodu stavebních prací - akce „Obnova kanalizace a vodovodu Husovo náměstí“. K dalšímu dopravnímu omezení dojde v Plzni v Koterově, kde se bude realizovat stavba „Odkanalizování Koterova – přeložka plynovodu“, a to v době od 9. března do 9. června 2020.

Stavební práce jsou rozvrženy do několika etap. Zahájení stavby „Obnova kanalizace a vodovodu Husovo náměstí“ je plánováno ode dne 10. března až do 30. října 2020. Po dobu realizace stavby dojde na komunikaci Husovy ulice dle etap k omezení provozu mimo vozidla MHD.

Další dopravní omezení je plánováno od 9. března do 9. června 2020 v Plzni v Koterově, kde dojde k akci „Odkanalizování Koterova – přeložce plynovodu“. V příloze jsou znázorněny mapy uzavírek částí komunikací a posouvání pracovních úseků o délce max. 30m dle postupu výstavby.

Policisté žádají řidiče, aby respektovali daná dopravní značení a využívali náhradní objízdné trasy.

nprap. Veronika Hokrová

9. března 2020

