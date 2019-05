Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní omezení

PLZEŇ - V důsledku rekonstrukce povrchu vozovky dojde k dopravnímu omezení na komunikaci ulice Sukova. Provoz bude omezen i při dalších etapách výstavby tramvajové trati na Borských polích.

V důsledku rekonstrukce povrchu vozovky ulice Sukova dojde k řadám dopravních omezení. Schéma omezení provozu je rozděleno do 6 etap.

1. etapa - ulice Klatovská tř. - Schwarzova směr na Borská pole

2. etapa - Schwarzova ul. - Area Bory směr na Borská pole

3. etapa - Area Bory - Schwarzova ul. směr Klatovská

4. etapa - ulice Schwarzova - Klatovská tř.

1.- 4. etapa - uzavřen směr na Borská pole, objízdná trasa povede přes Klatovskou tř. a Kaplířovu ulici

5.- 6. etapa - Area Bory - kruhový objezd Sukovy ul. - po polovinách vždy průjezdná komunikace obousměrně

Provoz bude omezen i při dalších etapách výstavby tramvajové trati na Borských polích.

Nejdůležitější shrnutí jednotlivých uzavírek komunikací na plzeňských silnicích

Ulice Kaplířova a Dobřanská bude uzavřena od 3. června do 16. prosince 2019.

Ulice Klatovská třída bude omezena od 1. července do 16. prosince 2019.

Ulice Klatovská třída a U Borského parku - dopravní omezení od 17. února do 15. května 2020.

V době od 6. května do 22. července 2019 - omezení komunikace I/27 pod budovaným tramvajovým mostem – na každé straně bude zabraný jeden jízdní pruh.

V době od 2. června do 7. července 2019 proběhne úplná uzavírka komunikace I/27 v úseku od kruhového objezdu Sukovy ulice po výjezd ze silnice I/27 na ulice Univerzitní, Dobřanská ( možná alt. 13.7.-14.7.)

Výstavba tramvajové trati na Borská pole - omezení provozu na pozemních komunikacích

Od 6. května do 22. července 2019 - omezení komunikace I/27 pod budovaným tramvajovým mostem – na každé straně zabraný jeden jízdní pruh.

Dne 2. června 2019 – úplná uzavírka komunikace I/27 v úseku od kruhového objezdu Sukovy ulice po výjezd ze silnicie I/27 na ulice Univerzitní, Dobřanská.

Od 3. - 30. června 2019 – etapa č.2 – uzavírka ulic Kaplířova a Dobřanská, zastávky autobusů budou přechodně vymezeny u pošty

Od 1. července do 2. září 2019 – etapa č. 2A – uzavírka ulic Kaplířova, Dobřanská a pravý pruh Klatovské tř., doprava svedená do levého pruhu ( z Bor do města) obousměrně, tramvaj bude jezdit po zastávku Dvořákova.



Od 6. - 7. července 2019 ( možná alt. 13.7.-14.7.) - úplná uzavírka komunikace I/27 v úseku od kruhového objezdu ulice Sukova po výjezd ze silnice I/27 na ulice Univerzitní, Dobřanská - objížďka povede přes Borské pole.

Od 3. září 2019 do 14. prosince 2019 – etapa č.3 - uzavírka ulic Kaplířova, Dobřanská a pravý pruh Klatovské tř, doprava svedená do levého pruhu ( z Bor do města) obousměrně, tramvaj jezdí po zastávku Dvořákova.

Od 15. prosince 2019 – 16. února 2020 – etapa č. 3A – tramvaj jezdí novou trasu, křižovatka ulic Klatovská tř. – Kaplířova bude v provozu v omezeném režimu, bez stavebních prací.

Od 17.února 2020 – 15. května 2020 – etapa č. 4 – uzavírka ulic Klatovské tř. a U Borského parku, průjezd pro autobusy MHD v úseku ulic Kaplířova – Klatovská tř.

Od 16. května 2020 – 30. června 2020 – etapa č. 5 - uzavírka ulic Klatovské tř. a U Borského parku, průjezd pro autobusy MHD v úseku ulic Kaplířova – Klatovská tř.. Pokud nebude zajíždět autobus z Litic na plánované obratiště na Klatovskou u věznice, potom tato etapa nebude.

nprap. Veronika Hokrová

3. května 2019

