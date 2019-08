Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehody tří motorkářů

KARLOVARSKÝ KRAJ – Hezké nedělní počasí vylákalo k projížďce motorkáře.

Nedělní slunečné počasí vylákalo k projížďce v Karlovarském kraji spoustu motocyklistů. Bohužel třem z nich jízdu překazili dopravní nehody, které se neobešly bez zranění.

K první dopravní nehodě motorkáře v neděli 18. srpna 2019 vyjížděli dopravní policisté ze Sokolova krátce před pátou hodinou odpolední na silnici třetí třídy č. 00635. Pětadvacetiletý řidič motocyklu značky Kawasaki jel ve směru od obce Loket směrem k obci Hory. Při průjezdu pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a technickému stavu komunikace. Při jízdě zatáčkou se měl leknout protijedoucího vozidla, přejel do protisměru, kde došlo k nárazu motocyklu a pádu řidiče do svodidel. Řidič při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterým byl následně letecky transportován do nemocničního zařízení. Ke zranění dalších osob nedošlo. Škoda na motocyklu a poškozených svodidlech je celkem předběžně vyčíslená kolem 67 tisíc korun.

Stejného dne k dopravní kolizi motorkáře vyjížděli také dopravní policisté z Karlových Varů. K té došlo na silnici první třídy č. 13 ve směru jízdy od obce Boč směrem na Klášterec nad Ohří. V místě, kde se dva jízdní pruhy v jednom směru sbíhají v jeden jízdní pruh, řidič ve věku 49 let se svým motocyklem značky BMW narazil do před ním jedoucího osobního vozidla značky Škoda. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění motorkáře, který byl na místě ošetřen osádkou vozidla rychlé záchranné služby. Ke zranění dalších osob naštěstí nedošlo. Škoda způsobená dopravní nehodou je předběžně odhadnuta kolem 100 tisíc korun.

O dvě hodiny později bylo přijato další oznámení o havárii motocyklisty, ke které došlo na silnici druhé třídy č. 222 ve směru od Kyselky směrem na Karlovy Vary. Šestadvacetiletý řidič motocyklu značky SYM u kempu Hubertus přejel do protisměru, kde nejprve vjel vlevo mimo komunikaci a následně na komunikaci havaroval. Při pádu utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice.

Alkohol byl u prvních dvou dopravních nehod vyloučen orientační dechovou zkouškou, kterou policisté s řidiči na místě provedli. U třetí dopravní nehody však zkouška vyšla s pozitivním výsledkem, a to s nejvyšší naměřenou hodnotou 3,44 promile alkoholu. Dopravní nehody jsou nadále v šetření policie.

prap. Eva Valtová

nprap. Bc. Zuzana Týřová

19. 8. 2019

