Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehody se zvěří

BEROUNSKO – Řidiči, buďte obezřetní a vyvarujte se střetu se zvěří.

Dne 30. července 2020 před šestou hodinou vběhla srna v zatáčce do jízdní dráhy osobnímu vozidlu značky Honda na silnici II. třídy na trase od obce Kařez ve směru jízdy do obce Cerhovice. Srna po střetu utekla do lesa. Devětatřicetiletá řidička z Rokycanska neutrpěla žádné zranění a výsledek u dechové zkoušky byl negativní. Škoda na vozidle byla vyčíslena na částku 30 000,-Kč.

K dalšímu střetu se zvěří došlo téhož dne kolem jednadvacáté hodiny na silnici II. třídy mezi obcemi Lochovice ve směru jízdy do obce Hořovice. Na přímém úseku vběhla osobnímu vozidlu značky BMW do jízdní dráhy srna a došlo ke střetu. Srna následkem nárazu uhynula. Dechová zkouška u řidiče byla negativní a nedošlo k žádnému zranění. Pětačtyřicetiletému řidiči z Prahy byla způsobena škoda, která byla předběžně vyčíslena na částku 62 000,-Kč.

Třetím poškozeným řidičem dne 30. července 2020 při dopravní nehodě se zvěří byl v nočních hodinách šestatřicetiletý muž. Na pozemní komunikaci III. třídy na trase mezi obcemi Dolní Vlence a Karlštejn se střetlo osobní vozidlo tovární značky Ford Mustang se srnou, která na místě uhynula. Provedená dechová zkouška u řidiče byla s negativním výsledkem a k žádnému zranění osob nedošlo. Předběžná škoda v tomto případě činí 102 000,-Kč.

Policisté upozorňují řidiče, aby byli při projíždění na pozemních komunikací poblíž lesních a polních porostů velmi obezřetní a věnovali zvýšenou pozornost střetu se zvěří. Především v ranních a nočních hodinách v době letních měsíců, což je také ovlivněno i sklizněmi a prací na polích, kdy je zde narůst techniky a strojů, čímž je zvěř dezorientována a opouští svá útočiště a více se přemisťuje, právě přes pozemní komunikace, kde následně dochází k dopravním nehodám.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

31. července 2020

vytisknout e-mailem