Dopravní nehody se zvěří

BEROUNSKO – Jelen a srnec překřížili cesty řidičům.

Policisté berounského dopravního inspektorátu vyjížděli v dopoledních hodinách dne 7. června 2020 k dopravní nehodě, která se stala na silnici II. třídy č. 118 ve směru od obce Železná do Berouna. Na rovném úseku pozemní komunikace náhle řidiči jedoucímu v osobním vozidle značky Ford Focus vběhl do jízdní dráhy jelen a došlo ke střetu. V osobním vozidle cestovala dvoučlenná posádka, a to muži ve věku devětašedesát a jednasedmdesát let. Na místo se dostavily i posádky ZZS a HZS. Zdravotníci oba muže na místě vyšetřili a nebylo zjištěno žádné zranění. Jelen po střetu na místě uhynul.

Policisté vyzvali řidiče k provedení dechové zkoušky, která byla s negativním výsledkem. Předběžná škoda byla vyčíslena na částku 70 000,- Kč.

Další dopravní nehoda se zvěří v berounském okrese se stala dne 5. června 2020 v dopoledních hodinách na silnici III. třídy č. 2365 v katastru obce Hudlice ve směru jízdy na obec Králův Dvůr. Řidiči v osobním vozidle značky Audi Q7 do jízdní dráhy z travnatého silničního příkopu vběhl srnec, který po střetu uhynul. Ke zranění osob nedošlo. U čtyřiačtyřicetiletého řidiče byla dechová zkouška s negativním výsledkem. Policisté zjistili, že technická kontrola vozidla byla platná do dubna letošního roku, z těchto důvodů byl tento přestupek v dopravě vyřešen na místě uložením pokuty. Vzniklá škoda činí 45 000,-Kč.

Policisté upozorňují řidiče, aby byli při projíždění pozemních komunikací poblíž lesních a polních porostů velmi obezřetní a věnovali zvýšenou pozornost střetu se zvěří. Především v ranních a nočních hodinách v době letních měsíců, což je také ovlivněno sklizněmi a prací na polích, kdy je zde narůst techniky a strojů, čímž je zvěř dezorientována, opouští svá útočiště a více se přemisťuje, a to právě přes pozemní komunikace, kde následně dochází k dopravním nehodám.



nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

10. června 2020

