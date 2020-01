Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehody na území okresu Kladna

KLADENSKO – Řidiči nepřizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky a havarovali.

Na území okresu Kladno bylo dnes 13. ledna 2020 v průběhu necelých tří hodin od 5.40 do 8.30 hodin oznámeno celkem dvanáct dopravních nehod. Převážně se jednalo o dopravní nehody bez zranění. K několika dopravním nehodám došlo na dálnici D7, ale i na Slánsku mezi obcemi Knovíz – Zvoleněves nebo u obce Studeněves. Na Kladensku se staly dopravní nehody nedaleko obcí Hřebeč, Kyšice, Braškov, Velké Přítočno a Stehelčeves.

Řidiči nepřizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky a se svými vozidly sjeli mimo pozemní komunikaci do příkopu nebo do pole.

Na dálnici D7 mezi 13 až 18 kilometrem se staly čtyři dopravní havárie, a to jednou ve směru jízdy do Slaného a třikrát ve směru jízdy do Prahy. Před šestou hodinou řidička osobního vozidla nezvládla řízení na dálnici D7 a sjela do pole. Posádka ZZS převezla ženu se zraněním do nemocnice. Ostatní nehody zde byly bez zranění.

Před sedmou hodinou byla oznámena dopravní nehoda na silnici z Braškova do Kladna, kde vozidlo skončilo na boku a řidič byl převezen s lehkým zraněním do nemocnice.

Dopravní nehoda se středně těžkým zraněním se stala na Unhošťsku jen několik minut před osmou hodinou, a to na silnici z Unhoště do Pavlova dvaadvacetiletá řidička s osobním vozidlem VW Passat vyjela mimo pozemní komunikaci a narazila do stromu. Následkem tohoto střetu se vozidlo převrátilo na střechu. ZZS zraněnou transportovala do jedné z pražských nemocnic.

Provedené dechové zkoušky u řidičů byly s negativními výsledky. Provoz na pozemních komunikacích včetně dálnice byl v době prvotního šetření pouze omezen na krátkou dobu.

Policisté nyní všechny dopravní nehody nadále prošetřují.

Dopravní policisté upozorňují, že silnice pokryté sněhem nebo ledovkou, ale rovněž i pouze po dešti mokrá silnice má jiné vlastnosti než pozemní komunikace, která je suchá. Především vlivem ledu, sněhu a mokra se prodlužuje brzdná dráha vozidla.

Z těchto důvodů je vhodné zvýšit opatrnost při jízdě a předcházet tak dopravním nehodám nejen v zimních měsících:

- nepřeceňovat své řidičské schopnosti a snížit rychlost jízdy

- dodržování většího rozestupu od vozidel jedoucích před vámi

- plynulost jízdy, to znamená vyhnout se jízdě stylem brzda – plyn, vyhnout se při jízdě také prudkému trhání volantem, například překážky

objíždějte volným větším obloukem, snížíte tak riziko smyku

- věnujte pozornost změnám stavu vozovky, mějte na paměti, že v zimě nemusí být stav vozovky na všech úsecích vozovky stejný.

Policie opět upozorňuje řidiče, aby usedali za volant odpočatí a plně se za jízdy věnovali řízení. Pouze obezřetností a dodržováním předpisů silničního provozu lze snížit počet dopravních nehod na našich pozemních komunikacích. Policie dále upozorňuje řidiče, aby v době nepříznivého počasí v podzimních a zimních měsících, kdy jsou silnice kluzké, v ranních a nočních hodinách bývá snížená viditelnost vlivem mlhového oparu a dochází i k námraze na komunikaci, aby zvýšili svoji pozornost a přizpůsobili jízdu stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

13. ledna 2020

