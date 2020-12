Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehody na Sokolovsku

SOKOLOVSKO – Naštěstí nedošlo k žádnému vážnému zranění.

Dopravu na Sokolovsku komplikovalo během prvního prosincového dne hlavně první sněžení v nížinách a namrzlé pozemní komunikace. Policisté z dopravního inspektorátu, ale také policisté z obvodních oddělení, tak řešili několik dopravních nehod, které se naštěstí obešly bez vážných zranění.



Narazil do stromu a poté sjel do potoka

Na silnici druhé třídy poblíž Sokolova pětadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Škoda zřejmě při průjezdu prudké levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost povětrnostním podmínkám a na zasněžené a namrzlé vozovce dostal smyk. Následně měl s vozidlem sjet mimo pozemní komunikaci, narazit do stromu a poté sjet ze svahu do Lobezského potoka, kde se měl automobil převrátit na bok. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění pětadvacetiletého řidiče, který byl převezen do nemocnice na vyšetření. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 400 tisíc korun.



S vozidlem narazil do svahu odvodňovacího příkopu

Zasněžená a namrzlá silnice druhé třídy poblíž Boučí na Sokolovsku zkomplikovala život také devětasedmdesátiletému řidiči osobního automobilu značky Seat. Také on zřejmě nepřizpůsobil rychlost povětrnostním podmínkám a stavu vozovky a při odbočování měl vyjet mimo silnici a přední částí automobilu narazit do svahu odvodňovacího příkopu. Senior byl s lehkým zraněním převezen do nemocnice. Škoda při této dopravní nehodě byla předběžně odhadnuta na částku 10 tisíc korun.



Nezvládl řízení a střetl se s protijedoucím vozidlem

V brzkých ranních hodinách došlo na silnici třetí třídy poblíž Oloví k dopravní nehodě dvou vozidel. K té mělo dojít tak, že dvacetiletý řidiči osobního automobilu značky Seat, který jel ve směru od Boučí na Oloví, v pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost povětrnostním podmínkám a namrzlé vozovce, dostal smyk a přejel do protisměru. Následně se měl střetnout s protijedoucím automobilem značky Renault, který byl po nárazu odražen mimo vozovku, kde narazil do svodidel. Při této dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 180 tisíc korun.



U všech řidičů byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která u všech vyšla s negativním výsledkem. Tyto nehody policisté vyřešili příkazem na místě, tedy uložením pokuty.

PREVENCE:

S blížící se zimou bychom rádi řidiče upozornili, aby dbali zvýšené opatrnosti a svoji jízdu přizpůsobili aktuální situaci na komunikacích. Nejenom namrzlá vozovka může zkomplikovat řidičům jejich jízdu, ale i listí či mokrá silnice. Vždy je na místě přizpůsobit rychlost aktuálnímu stavu vozovky a dodržovat dostatečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi. V případě mlhy nezapomínejte vždy zapnout mlhová světla. Namrzlá silnice může pochopitelně potrápit řidiče kdekoli, kdykoli a na jakékoli silnici. Mezi riziková místa, která namrzají rychleji, řadíme mosty či silnice v blízkosti vody nebo v lesích. Vždy musíte rychlost jízdy přizpůsobit mimo jiné i povětrnostním podmínkám a smíte jet takovou rychlostí, abyste byli schopni zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou máte rozhled.

nprap. Jakub Kopřiva

2. 12. 2020

