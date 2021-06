Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehody na dálnici D7

KLADENSKO – Řidiči, v deštivém počasí přizpůsobte jízdu stavu a povaze vozovky.

Dopravní policisté kladenského inspektorátu vyjížděli dnes 22. června 2021 v ranních hodinách k dopravní nehodě, která se stala po sedmé hodině na dálnici D7 na trase z Prahy do Slaného.

Řidič r. 73 osobního vozidla značky Renault na dálnici D7 v úseku pozemní komunikace nedaleko obcí Stehelčeves - Brandýsek nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky za deštivého počasí, nezvládl řízení a narazil do svodidel. Ve vozidle řidič cestoval sám a neutrpěl žádné zranění. O několik minut později projížděla tímto úsekem řidička r. 82, která taktéž nepřizpůsobila svoji jízdu stavu a povaze vozovky a narazila s osobním vozidlem BMW do zde stojícího nabouraného vozidla Renault a vlivem nárazu skončila ve svodlidlech. Ve vozidle byla dvoučlenná posádka. Řidička a její spolujezdkyně byly z místa dopravní nehody převezeny posádkou ZZS na preventivní vyšetření do slánské nemocnice. Policisté provedli u obou řidičů dechové zkoušky, které byly s negativními výsledky a alkohol byl na místě vyloučen.

Po dobu prvotního šetření byl uzavřen jeden jízdní pruh na dálnici D7 ve směru jízdy do Slaného. Dopravní nehody jsou nadále v šetření.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

22. června 2021

