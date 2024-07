Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehody na dálnici D6

CHEBSKO – Pátráme po svědcích dopravních nehod.

V úterý 30. července letošního roku došlo na dálnici D6, přibližně na 160 kilometru, ke třem dopravním nehodám. Kolem půl třetí hodiny odpolední došlo k první dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že padesátiletý řidič nákladního automobilu značky Scania jedoucí ve směru od Sokolova do Chebu zřejmě kvůli prasklé pneumatice prorazil středová svodidla a přejel do protisměru, kde s vozidlem zastavil.

Jen o několik desítek minut později došlo o přibližně dva kilometry před dopravní nehodou nákladního automobilu k další dopravní nehodě několika osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že dosud nezjištěný řidič nezjištěného vozidla jedoucí ve směru z Chebu do Karlových Varů narazil přední částí do levé zadní části vozidla Opel, čímž došlo k nárazu do dalšího vozidla značky Opel a následnému nárazu do svodidel. Druhé vozidlo značky Opel se vlivem nárazu odrazilo od svodidel a narazilo do před ním zpomalujícího vozidla značky Škoda, které následně narazilo do dalšího vozidla značky Škoda. Dosud nezjištěný řidič z místa nehody odjel, aniž by splnil povinnosti účastníka dopravní nehody. Při této dopravní nehodě utrpěli lehká zranění dva řidiči, kteří byli převezeni Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

K poslední dopravní nehodě došlo kolem sedmnácté hodiny odpolední. Jednadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Škoda se zřejmě plně nevěnoval řízení, nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do osobního vozidla značky Hyundai jedoucí před ním. Dvaačtyřicetiletý řidič osobního vozidla značky Hyundai a jeho spolujezdec utrpěli zranění, se kterými byli taktéž převezeni Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Policisté u všech řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

V místech dopravních nehod byla dálnice v obou směrech průjezdná se zvýšenou opatrností. Z důvodu šetření dopravních nehod bylo nutné provoz na několik desítek minut zcela zastavit.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 550 tisíc korun.

Dopravní policisté vyřešili přestupek řidiče nákladního automobilu příkazem na místě, tedy pokutou. Přesné příčiny a okolnosti dalších dvou dopravních nehod jsou nadále v šetření.

Policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k těmto dopravním nehodám, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek

31.7.2024

