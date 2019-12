Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehody na D6

SOKOLOVSKO – Řidiči dbejte zvýšené opatrnosti.

V úterý dne 3. 12. 2019 po osmé hodině ranní došlo na dálnici D6 u Kynšperka nad Ohří v místě dálničního mostu k havárii osobního automobilu. U nehody zastavili hasiči z drážní jednotky SŽDC Cheb, kteří zrovna projížděli kolem. Hasiči postavili vozidlo se zapnutými majáky za havarované vozidlo a vzápětí zezadu přijelo osobní vozidlo, které do vozidla hasičů narazilo. Dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů, nicméně u obou dopravních nehod bylo příčinou zřejmě nepřizpůsobení rychlosti stavu komunikace, která byla v místě dopravní nehody namrzlá. Na druhou dopravní nehodu mohlo mít také vliv to, že vozidlo nebylo technicky způsobilé, neboť mělo letní pneumatiky. Provoz byl na dálnici po dobu šetření dopravní nehody a odklízecích prací do půl jedné hodiny odpolední zcela uzavřený.

Prevence:

Apelujeme na řidiče, aby přizpůsobili svou jízdu stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám. Vzhledem k nastávajícímu zimnímu období jsou komunikace namrzlé. Mezi nejrizikovější místa však patří ta, která namrzají rychleji. Jsou to právě mosty, ale také pozemní komunikace v blízkosti vody nebo v lesích. Mosty či přemostění jsou označeny modrými směrovými sloupky či modrými dopravními knoflíky. Upozorňují řidiče, že se nacházejí v úseku, kde je zvýšené nebezpečí a lze zde předpokládat častý výskyt námrazy či náledí.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

3. 12. 2019

