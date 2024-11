Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dopravní nehody komplikovaly provoz na silnicích v kraji

Jihočeský kraj - Špatná viditelnost, nepozornost, alkohol i rychlost, to vše sehrálo roli u dopravních nehod.

Včerejší podvečer se nesl ve znamení mnoha dopravních nehod z nichž se některé neobešly bez zranění.

Před sedmou hodinou večer jela řidička vozidla Dacia od obce Netěchovice směrem na Nuzice a střetla se s protijedoucím traktorem. Po střetu skončilo osobní auto mimo silnici v příkopu a tříčlenná posádka musela být převezna k ošetření do nemocnice. Přesným průběhem dopravní nehody a jejími okolnostmi se budou zabývat českobudějovičtí dopravní policisté. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní a škoda na vozidle a traktoru se vyšplhala na několik stovek tisíc korun.

Skoro v ten samý čas policistům oznámil dopravní nehodu řidič kamionu, který jel z Třeboně směrem na Jindřichův Hradec, a když se zařazoval do svého jízdního pruhu, pravděpodobně přehlédl osobní vozidlo a došlo ke střetu. Ještě než dorazila na místo policejní hlídka, přijal operační důstojník oznámení o dopravní nehodě na té samé silnici. Srazila se tam dvě osobní vozidla a v tomto případě nestihl jeden řidič včas dobrzdit a narazil do vozidla jedoucího před ním. Silnice tak byla na několik hodin uzavřena.

Deset minut po sedmé hodině pak došlo k dopravní nehodě ve Čkyni na Prachaticku, kde se střetla dvě osobní vozidla. Čtyřicetiletý řidič Volkswagenu se dostal s vozidlem do protisměru a střetl se bočně s osobním vozidlem Renault, ve kterém cestovala tříčlenná posádka. Volkswagen pak vyjel ze silnice, narazil do domu a sloupu veřejného osvětlení. Řidič Volkswagenu při dechové zkoušce, kterou s ním provedli přivolaní policisté, nadýchal více jak jedno promile. S podnapilým řidičem cestoval ještě spolujezdec, který byl převezen k ošetření do nemocnice. V Renaultu cestoval řidič a dva spolujezdci, kteří podle prvotních informací zranění neutrpěli. Okolnostmi a přesnými příčinami dopravní nehody se budou dále zabývat prachatičtí dopravní policisté.

Po osmé hodině večer pak začali na linku 158 postupně volat řidiči, kteří jeli po dálnici D3 směrem na Prahu a oznamovali neznámý předmět ležící na vozovce, do kterého najeli a mají poškozená vozidla. Na místo vyjelo několik policejních hlídek, dopravní situaci tam značně komplikovala silná mlha a jiní řidiči, kteří nerespektovali světelná signalizační zařízení upozorňující na komplikaci v dopravě a policejní hlídky nebezpečně objížděli a nedbali jejich pokynů. Celkem mělo na dálnici dojít k poškození jedenácti vozidel a plně průjezdná byla komunikace v jedenáct hodin večer.

Operační důstojníci pak během noci přijali oznámení, které se týkalo i cyklisty. Jeden byl nalezen v Protivíně ležící u jízdního kola a byl převezen do nemocnice k dalšímu ošetření a zjištění přítomnosti alkoholu v krvi.

Apelujeme na řidiče, aby dodržovali pravidla a předpisy související s provozem na našich silnicích. Dbejte v těchto dnech výrazné opatrnosti v souvislosti s četným výskytem silných mlh.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

10. listopadu 2024

vytisknout e-mailem