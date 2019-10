Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehody

BEROUNSKO – Neznámí řidiči.

K dopravní nehodě mělo dojít v době od 22. října 2019 06:00 hodin do 22. října 2019 20:00 hodin v obci Hlásná Třebáň, v ulici K Černé skále, kde neznámý řidič poškodil drátěné oplocení a sloupky u pozemku. Po dopravní nehodě neprokázal svojí totožnost, nesepsal záznam o dopravní nehodě, věc neoznámil i přes to, že došlo ke škodě na majetku třetí osoby a z místa odjel. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 10.000,-Kč.



K další dopravní nehodě došlo v době od 23. října 2018 11:30 hodin do 23. října 2019 11:30 hodin, kdy neznámý řidič jel po místní komunikaci v ulici Na Morákově, v Berouně. Zde narazil do betonového sloupu elektrického vedení a poškodil elektroinstalační zařízení. Po dopravní nehodě řidič ani přes skutečnost, že způsobil škodu na majetku třetí osoby, dopravní nehodu tak, jak mu to za povinnost ukládá zákon, policii neoznámil a z místa dopravní nehody ujel. V souvislosti s dopravní nehodou nebylo hlášeno žádné zranění osob. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 50.000,-Kč.

Po neznámých řidičích a jejich vozidlech pátrají dopravní policisté, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí k jejich ztotožnění na tel. 602 474 382.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

24. října 2019

vytisknout e-mailem