Dopravní nehody 2014 - 2023

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„Na základě zákona 106/1999 sb. o přístupu k informacím se dotazuji na následující statistiku:

1)Kolik dopravních nehod za posledních deset let bylo způsobeno:

2)řidiči ve věkové kategorii do 25 let, do 45 let, do 65 let a od 65 roků

3) a kolik bylo smrtelných nehod v každé této kategorii v jednotlivých letech.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla elektronický soubor s počty dopravních nehod (sloupec označen „DN“) a usmrcených osob (sloupec označen „U“) při dopravních nehodách zaviněných řidiči motorových i nemotorových vozidel v letech 2014 – 2023 (viz. příloha).



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 7. 2. 2024

Související dokumenty Dopravní nehody 2014-2023.xlsx

Velikost souboru:15,8 KB / formát XLSX

