Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní nehodu způsobil téměř s 2,90 promile alkoholu

KOLOVEČ – Jednatřicetiletý řidič nákladního vozidla způsobil pod vlivem alkoholu dopravní nehodu. Nadýchal téměř 2,90 promile alkoholu a užil jízdě k vozidlo, které bylo již přes rok bez platné technické kontroly a s nesplňuje stanovené technické podmínky.

Dne 7. října 2022 v odpoledních hodinách vyjížděli policisté z dopravního inspektorátu Domažlice k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici II. třídy č. 185 v obci Koloveč. Jednatřicetiletý řidič nákladního automobilu tovární značky Tatra jel po ulici náměstí Svobody ve směru jízdy do ulice Domažlická, kdy však nedodržel bezpečnostní vzdálenost a narazil do osobního vozidla tovární značky Volkswagen Passat jedoucí před ním, jehož řidička zastavila z důvodu vyvolaných silničním provozem. U obou řidičů byla provedená dechová zkouška, která u řidiče nákladního vozidla byla pozitivní s výsledkem téměř 2,90 promile. Dotyčný muž s naměřenou hodnotou souhlasil a přiznal požití alkoholických nápojů před jízdou. Policejní hlídkou byl poté převezen do zdravotnického zařízení k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve. U sedmadvacetileté řidičky osobního vozidla byla dechová zkouška negativní. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Dalším šetřením bylo zjištěno, že nákladní vozidlo bylo k jízdě užito i přesto, že nesplňuje stanovené technické podmínky, kdy z něj unikal olej, na přední nápravě nebyly shodné pneumatiky, na zadních nápravách byly pneumatiky popraskané, místy měly odtržený plášť a již přes rok nemá automobil platnou technickou prohlídku. Na osobním vozidle byla škoda způsobená dopravní nehodou vyčíslena na částku téměř 90 tisíc korun, na nákladním automobilu pak 20 tisíc korun. Domažličtí dopravní policisté vedou ve věci zkrácené přípravné řízení a dne 10. října 2022 sdělili dotyčnému řidiči podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se nadále zabývají.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

11. října 2022

