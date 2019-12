Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dopravní nehodu způsobil kocour

NYMBURSKO – Řidič vozidla vyvázl bez zranění.

Dne 2.12.2019 vyjížděli nymburští dopravní policisté k havárii vozidla značky Škoda Fabia, ke které došlo v dopoledních hodinách na obchvatu města Nymburk. Devětašedesátiletý řidič s vozidlem přejel do protisměru, sjel do levého příkopu a přední částí vozidla narazil do stromu. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. U muže byla provedena orientační dechová zkouška, která vyšla negativní. Škoda byla vyčíslena na 35 tisíc korun.

Řidič k příčině nehody uvedl, že spolu s ním ve vozidle cestoval jeho kocour, který byl umístěn v přepravce pro zvířata, nicméně se mu během jízdy podařilo z přepravky dostat ven a zvíře mu skočilo zezadu na hlavu, čehož se muž lekl a strhl řízení doleva.

Dle zákona má každá osoba povinnost zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče, nebo další přepravované osoby!



por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

6. prosince 2019

